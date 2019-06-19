«أميركان إكسبريس»: توقعات بنمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2019

المصدر: شريف اليماني - دبي

توقع 72% من كبار المديرين التنفيذيين في الإمارات، نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، منهم 36% توقعوا حدوث نمو اقتصادي قوي في الدولة، فيما توقع الباقون، نمو الاقتصاد على نحو معتدل، وفق دراسة استطلاعية لتوقعات الإنفاق العالمي على الأعمال لعام 2019، أصدرتها مؤسسة «أميركان إكسبريس» الشرق الأوسط، مع مؤسسة «إنستيتوشنال إنفستر» أمس.

وشارك في الدراسة 901 من المديرين الماليين التنفيذيين، وغيرهم من كبار المديرين التنفيذيين الماليين لشركات تبلغ إيراداتها السنوية 500 مليون دولار أو أكثر، ويوجد 180 من هؤلاء المشاركين في الإمارات والسعودية ومصر والبحرين.

زيادة الإنفاق

وتوقع 40% من المشاركين في الاستطلاع بالإمارات، زيادة إنفاقهم الاستثماري بنسبة تتجاوز 8% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، بينما توقع 40% زيادة إنفاقهم بأقل من 8%، فيما لا يتوقع الباقون تغيير نفقاتهم خلال العام الجاري.

وتوقع 24% من المشاركين زيادة معدلات التوظيف بأكثر من 10% خلال العام الجاري، بينما توقع 58% من المشاركين زيادة معدلات التوظيف بأقل من 10%، فيما توقع الباقون ثبات معدلات التوظيف.

«الجيل Z»

وأوضحت الدراسة أن الجيل الجديد من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً، المعروف بجيل «z» سيغيرون التوجهات الاقتصادية في العالم، بسبب التغيّرات التكنولوجية والاقتصادية. وقال 78% من المشاركين إن لدى شركاتهم استراتيجيات واضحة لجذب المستهلكين من هذا الجيل.

وأشارت الدراسة إلى أن الحكومات في المنطقة والمؤسسات الأجنبية والمحلية تتخذ خطوات لاحتواء هذا الجيل وتوفير مستقبل مشرق لهم، خصوصاً دولة الإمارات، التي قامت بتعزيز مشاركة الشباب في الحكومة، وإنشاء مناصب وزارية للسعادة، بجانب تركيزها على الذكاء الاصطناعي، وهي مؤشرات إلى التزام الدولة بتحديث وتحرير اقتصادها، كما أنشأت جامعات دولية عدة، فروعاً لها في الإمارات.

نمو اقتصادي

رغم تراجع تفاؤل المسؤولين في المنطقة بحدوث نمو اقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط، فإن توقعات النمو في الشرق الأوسط تتماشى مع التوقعات في جميع أنحاء العالم، إذ يتوقع 71% من المشاركين في الاستبيان توسعاً كبيراً أو معتدلاً في بلدانهم الأصلية.

ومن بين المشاركين، يتوقع 72% منهم أن تشهد شركاتهم نمواً في عام 2019، حيث يتوقع 45% حدوث توسع معتدل، بينما توقع 27% منهم حدوث توسع اقتصادي كبير. وأكد معظم المديرين التنفيذيين ارتفاع إيرادات شركاتهم في جميع أنحاء العالم في عام 2018، وأظهرت منطقة الشرق الأوسط أداءً قوياً على مستوى الشركات مقارنة بأوروبا وآسيا.

وبيّنت الدراسة أنه على الرغم من عدم اليقين حول ما سيحصل للتجارة العالمية، توقع 64% من كبار المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط، أن تؤدي التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وسياسة التجارة العالمية إلى تعزيز آفاق نمو شركاتهم في المستقبل القريب، بينما 5٪ فقط من كبار المسؤولين التنفيذيين يعتقدون أن هذه القضايا ستضعف آفاق النمو.

وتتوافق وجهة النظر هذه مع المشاركين من جميع أنحاء العالم، حيث يعتقد 66% أن التغيّرات الاقتصادية والسياسة التجارية العالمية ستقوي فرص نمو شركاتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أميركان إكسبريس» الشرق الأوسط، مازن خوري، إن «كبار المسؤولين الماليين في المنطقة يعملون على موازنة الإنفاق للدفع بعجلة النمو إلى الأعلى مع زيادة الأرباح، كما يمضون قدماً في خطط التوسع، التي تشمل متابعة فرص التجارة الخارجية، والتوظيف والاستثمار في تكنولوجيا الجيل التالي».