مناقشة تطوير آفاق الاستثمار في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

ناقشت لجنة تقييم وتصنيف المقاولين ومقاولي الباطن في إمارة الشارقة، خلال اجتماعها الأول، برئاسة مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس اللجنة، ثابت سالم الطريفي، وبحضور جميع الأعضاء، العديد من الموضوعات ذات الصلة والأهداف، التي ستسعى اللجنة إلى تحقيقها بما يتوافق مع رؤى الإمارة الطموحة، ودورها الكبير في دفع عجلة التطور والنمو والاستثمار إلى آفاق بعيدة.

وأكد الطريفي أن هذا الاجتماع يعكس حرص اللجنة على تحقيق أهداف الإمارة، خصوصاً في ظل ما تشهده من نهضة عمرانية كبيرة، مشيراً إلى أن الإمارة باتت وجهة مثالية للمستثمرين وعنصراً جاذباً للمشروعات النوعية، بفضل التسهيلات التي تقدمها، فهذه الاجتماعات تسهم في تحقيق رؤية الإمارة، ومناقشة العمل المشترك لخدمة الإمارة الباسمة.