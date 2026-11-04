ولي عهد الشارقة: يوم العَلَم مناسبة تجسد روح التلاحم الوطني ووحدة الصف

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مراسم رفع عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات يوم العلم، الذي يقام سنوياً في الثالث من نوفمبر، وذلك في مكتب سمو الحاكم. وأكد سمو ولي عهد الشارقة، أن عَلَم الإمارات سيظل شاهداً على جهود أبناء الوطن وعطاءاتهم المخلصة، وما يحققونه من إنجازات تسهم في رفع راية الدولة عالياً في مختلف المحافل المحلية والدولية، مؤكداً سموه أن هذه المناسبة تجسد روح التلاحم الوطني ووحدة الصف، وتعزز قيم التعاون والتكاتف بين أبناء المجتمع، وتجدد العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، والعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

وأشار سموه إلى أن يوم العَلَم مناسبة وطنية تتعمق من خلالها مشاعر الاعتزاز والفخر بدولة الإمارات، والحرص على أن يظل علمها دائماً مرفوعاً خفاقاً شامخاً برمزيته ودلالاته التي تجسد عزة الوطن ومكانته، وما حققه من إنجازات ومكتسبات.