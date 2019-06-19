«الطاقة»: رفع «التعرفة الجمركية» والمشروعات الحكومية يدعمان صناعة الحديد المحلية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت وزارة الطاقة والصناعة بأن تطبيق قرار رفع التعرفة الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10%، مطلع العام الجاري، وتنفيذ العديد من المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية، من العوامل المؤثرة إيجابياً في دعم صناعة الحديد المحلية.

وأشارت في تصريحات صحافية، على هامش مؤتمر «كونستراكت ستيل»، الذي نظمته منظمة الحديد والصلب العالمية «ورلد ستيل»، أمس في دبي، إلى أنها تدعو المصانع المحلية إلى ضرورة الاستعانة بمختصّين في إدارة كفاءة الطاقة، لترشيد الاستهلاك وخفض البصمة الكربونية.

التعرفة الجمركية

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة، الدكتور مطر حامد النيادي، إن «تطبيق قرار رفع التعرفة الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10%، مطلع العام الجاري، كان له تأثيرات إيجابية في دعم صناعة الحديد المحلية ونموها، خصوصاً مع تميز تلك الصناعة بمعايير جودة وتنافسية تقنية في الإنتاج بشكل يضاهي معايير الصناعات العالمية، وذلك بهدف توفير الحماية التجارية لمنتجات الحديد الوطنية في مواجهة الإغراق الذي تمارسه بعض الشركات العالمية المنتجة للحديد المستورد والمدعوم بطرق مختلفة».

وأضاف أن «تطبيق قرار زيادة التعرفة الجمركية على صناعات الحديد في مواجهة بعض المنتجات العالمية، التي كانت تحصل على دعم في دولها، وتمارس منافسة غير عادلة مع المنتجات المحلية، يعدّ من القرارات الإيجابية التي اتخذت أخيراً في القطاع».

قطاع الحديد

وأشار إلى أنه «من ضمن العوامل الإيجابية التي دعمت قطاع الحديد محلياً، تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية، سواء الاتحادية أو المحلية، خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تطبيق قرارات حصول الشركات والمصانع المحلية على نسب 10% من التوريد لتلك المشروعات».

وأوضح النيادي: «من بين المشروعات المهمة التي رفعت من الطلب على صناعة الحديد المحلية، المرحلتان الثانية والثالثة من (قطار الاتحاد)، إضافة إلى مشروع (إكسبو 2020 دبي)، وغيرها من المشروعات، إضافة إلى مشروعات القطاع الخاص المختلفة في قطاعات عقارية وتجارية»، لافتاً إلى أن «الوزارة حريصة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، على دعم وتنمية صادرات الحديد الإماراتية لمختلف أسواق العالم، خصوصاً مع ارتفاع تنافسيتها ومواكبتها لمعايير متطورة في كل القطاعات».

وقال إن «قطاعي الحديد والصلب، والإنشاءات نجحا منذ تأسيسهما في الدولة، بالوصول إلى مرحلة متقدمة من النضج والتطور، وينعكس ذلك من خلال المشروعات المميزة التي أنجزت على المستوى الوطني، ما وفر مجموعة من الفرص الجديدة لكلا القطاعين، تتمثل في زيادة الصادرات العالمية، وتعزيز التصنيع والبناء المستدامين، وتطويرالتكنولوجيا الذكية، وبالنظر إلى المستقبل وصولاً لعام 2030 وما بعده، نرى أنه من المرجح أن تواصل الاستثمارات الإقليمية في قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية نموّها بشكل مطرد، ما سينعكس بشكل إيجابي على قطاعي الحديد والصلب والإنشاءات».

وأشاد النيادي بجهود مصنع حديد الإمارات في الاستدامة وخفض الانبعاثات في الدولة، من خلال الاستثمار في تقنيات حجز ثاني أكسيد الكربون ونقله إلى شركة «أدنوك» الوطنية، لاستخدامه في تعزيز استخراج النفط كمادة بديلة عن الغاز الطبيعي.

وأضاف أن «الوزارة تدعو وتحفز المصانع المحلية إلى الاستعانة بمختصّين أو شركات في قطاع إدارة كفاءة الطاقة، بما يتيح ترشيد الاستهلاك للمياه والطاقة، وخفض البصمة الكربونية، عبر الاستعانة بتقنيات مختلفة، منها ألواح الطاقة الشمسية، وبما يعمل على تقليل فاتورة الطاقة بالمصانع».

توريد منتجات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، التابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن «الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة توريد منتجاتها المتعلقة بمشروعات الطاقة النووية السلمية لمشروعات أخرى داخل المنطقة وخارجها، على غرار (محطة براكة للطاقة النووية السلمية)».

وأشار إلى أن «مصر من أبرز الأسواق التي تتطلع الشركة للتوريد إليها خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «الشركة توسعت بصادراتها، أخيراً، في أسواق أميركا اللاتينية، ورفعت عدد الدول التي تصدر إليها إلى 43 سوقاً، مقارنة بـ40 سوقاً خلال العام الماضي».

وأكد أن الشركة منفتحة على كل الفرص، لتوسيع أعمالها محلياً وخارجياً، وذلك في ما يتعلق بالاستحواذ على شركات مكملة لأعمال الشركة، أو توفير احتياجاتها من المواد الخام، والتوسع في عمليات التصدير وزيادة الحصة السوقية للشركة.

وأضاف أن «المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية تقود الطلب على منتجات الحديد في الدولة حالياً، خصوصاً في المشروعات الوطنية الكبرى، أبرزها: مطار آل مكتوم الدولي، وغيرها من المشروعات الوطنية الكبرى، وخارجياً المشروعات الجديدة في المملكة العربية السعودية.

الاستهلاك المحلي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، التابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن «حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح سنوياً يصل إلى نحو 3.5 ملايين طن، فيما يراوح حجم الاستهلاك السنوي من جميع المنتجات بين ستة وسبعة ملايين طن سنوياً».