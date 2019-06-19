«غرفة أبوظبي»: طلبات مجانية للترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بأنها تتلقى طلبات مجانية من المستثمرين وروّاد الأعمال الأعضاء، لترويج وتسويق منتجاتهم وأعمالهم، وإتاحة الفرص الاستثمارية المختلفة لهم.

وأوضحت «الغرفة» في إفصاح لها، حصلت «الإمارات اليوم» عليه، أن من بين الخدمات التي تقدمها للأعضاء، الترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية، من خلال ثلاثة أنواع من الطلبات التي تتلقاها بشكل مجاني، وهي طلب المشاركة في اللقاءات التجارية بين أصحاب الأعمال ونظرائهم خارج الدولة، حيث تهدف هذه الخدمة إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال بالالتقاء مع نظرائهم خارج الدولة والتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات.

وأضافت أنه بوسع العضو أن يحضر شخصياً إلى «الغرفة»، أو إرسال المستندات، وصورة الطلب عن طريق البريد الإلكتروني، ويشترط في ذلك فقط شهادة عضوية «الغرفة» وموافقة رئيس الوفد.

وبينت «الغرفة» أن النوع الثاني من الطلبات هو المشاركة في اللقاءات التجارية بين أصحاب الأعمال والوفود التجارية الزائرة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لرجال الأعمال بالالتقاء مع نظرائهم والتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات، وهذه تشترط صلاحية شهادة عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحضور صاحب المؤسسة أو من ينوب عنه، مشيرة إلى أن النوع الأخير من الطلبات هو طلب المشاركة في فعاليات «الغرفة».

يذكر أنه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، استقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مئات الوفود التجارية الزائرة، كما قامت وفود محلية بزيارات مماثلة للخارج، بهدف تنشيط حركة التجارة، وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب الأعمال.

وخلال العام الماضي، جاوز عدد الوفود الخارجية التي استقبلتها «الغرفة» ما يزيد على 30 وفداً من مختلف الدول، مقابل ما يزيد على 10 وفود داخلية ابتعثتها «الغرفة» للمشاركة في الخارج.

كما تم الإعلان عن إعفاء المؤسسات والشركات العاملة في إمارة أبوظبي من رسوم العضوية الجديدة التابعة لـ«الغرفة» ولمدة عامين.