دبي تستقبل 29.6 ألف زائر من رومانيا في 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت دبي زيادة ملحوظة في أعداد الزوار من رومانيا، إذ استقبلت الإمارة 29 ألفاً و670 زائراً دولياً، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 24%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

وأفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) بأن هذه الإحصاءات تؤكد قوة جاذبية الإمارة للزوار الدوليين، لاسيما من رومانيا التي يعتبرونها الوجهة المفضلة لهم، لما تمتلكه من مقومات ومواقع جذب سياحي تلبي تطلعاتهم.

ونجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهة تنبغي زيارتها، عبر تقديم مجموعة متنوعة من عوامل الجذب السياحي الفريدة لزوارها من الشرائح المستهدفة. فيما تعمل الدائرة وفق استراتيجية تنويع الأسواق على إطلاق حملات تسويقية، تناسب تطلعات واحتياجات الزوار من رومانيا وتقديم عروض جذابة لهم، وكذلك تفعيل الشراكات مع كبرى وكالات السياحة والسفر ومنظمي العطلات في قطاع السياحة الروماني، الأمر الذي عزز مكانة إمارة دبي باعتبارها وجهة سياحية مفضلة لدى المسافرين الرومانيين، الباحثين عن وجهة تناسب خططهم لقضاء العطلات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «دبي شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الزوار القادمين من رومانيا، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تعد السوق الرومانية إحدى الأسواق الناشئة المهمة بالنسبة لقطاع السياحة في دبي، وتؤكد تلك النتائج الإيجابية نجاح استراتيجية تنويع الأسواق التي نعتمدها في (دبي للسياحة) لاستهداف الأسواق الناشئة والرئيسة، وهي الاستراتيجية التي تعتمد في جزء كبير منها على قوة جاذبية دبي وتنوع ما لديها من مقومات وعوامل جذب وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها، فيما تلعب العروض السياحية التي تقدمها العديد من الوجهات في المدينة دوراً كبيراً في جذب المزيد من الشرائح المستهدفة من الزوار الذين يتطلعون إلى خوض تجارب مميزة».

وأضاف أنه «في إطار التزام دبي تجاه السوق الرومانية كإحدى أسواقها الناشئة المهمة، أسهمت البنية التحتية المتطورة التي تمتاز بها المدينة في ضمان سهولة وصول الزوار الرومانيين إليها جواً من العاصمة الرومانية، حيث تستقبل دبي رحلتين مباشرتين يومياً من بوخارست على متن شركة (فلاي دبي)، كما تسير شركة الطيران المجرية رحلات مباشرة أخرى إلى دبي من العاصمة بوخارست، وكذلك من مدينة كلوج نابوكا الرومانية».

الاستفادة من منصّات «التواصل»

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) بأنها استفادت من منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، ومبدعي المحتوى المحلي في السوق الرومانية، لإظهار المقومات والإمكانات التي تتمتع بها دبي، وكذلك إتاحة المجال أمام شخصيات رومانية بارزة للحديث عن المدينة بشكل مشوق، ومنها لوريدانا غروزا، وليفيو تيودوريسكو، اللتين استعرضتا ضمن حواراتهما ومقاطع الفيديو المصورة لمحات عن التجربة السياحية في دبي، وتم عرض هذا المحتوى الجذاب لاستهداف مختلف شرائح الزوار في السوق الرومانية.