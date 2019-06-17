«الإمارات العالمية للألمنيوم» توفر 20.8 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن تحقيقها وفورات في التكاليف بقيمة 20.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك من خلال برنامج اقتراحات الموظفين، حيث طرح موظفو الشركة أكثر من 14 ألف فكرة لخفض التكاليف وتحسين العمليات في مواقع العمل منذ بداية العام.

وذكرت الشركة في بيان أنها أطلقت أيضاً خلال رمضان حملة تهدف إلى تسريع تكريم وتنفيذ المقترحات الإبداعية التي قدمها الموظفون، حيث كرمت الشركة المشرفين والمقترحين والفرق المشاركة الذين قدموا أفكارهم وتم تطبيقها، مشيرة إلى أن الحملة أثمرت عن تقديم 5812 اقتراحاً ومشروعاً للتحسين المستمر لتنفيذها خلال الشهر، ما يمثل 41% من إجمالي عدد الاقتراحات المقدمة التي تم تفعيلها حتى الآن.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»، عبدالله جاسم بن كلبان، «إن المساهمة في التحسين المستمر تشكل التزاماً متواصلاً في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وهي مسؤولية تقع على عاتق كل فرد في الشركة، انطلاقاً من إيماننا بأن الموظفين الذين ينخرطون في العمليات اليومية هم أفضل من يقدمون الاقتراحات للتحسين ذات القيمة، ما يساعدنا على تعزيز قدراتنا التنافسية والحفاظ عليها».

وأضاف أن نتائج حملة رمضان تبرز بشكل جلي النجاح الذي يمكن تحقيقه من خلال برنامجنا، لافتاً إلى أن الاقتراحات التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان أسفرت عن تحقيق وفورات بقيمة 5.6 ملايين درهم.

يشار إلى أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بدأت تشغيل برنامج اقتراحات الموظفين منذ عام 1981، لتنفيذ أفكار التحسين مباشرة من قبل الموظفين الذين قدموها.