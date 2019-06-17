«دو» توفر الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو» أنها ستكون مزوّد خدمات الاتصال الأول، الذي يطلق الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس في دولة الإمارات، لافتة إلى أن المتعاملين سيتمكنون من الاستمتاع بمزايا شبكة الجيل الخامس من «دو» دون أي رسوم إضافية على باقاتهم الحالية للدفع الآجل.

وكشفت «دو» أنها بدأت ببيع هاتف «زي تي إي إكسون 10 برو» المزوّد بتقنية الجيل الخامس، مع توسيع محفظة الشركة من أجهزة الجيل الخامس خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت «دو» أنها لن تفرض الشركة أي رسوم إضافية على المتعاملين مقابل خدمات الجيل الخامس، ما يعني أنه بإمكانهم استخدام أجهزة تقنية الجيل الخامس الخاصة بهم، مع الاستمتاع بفوائد جديدة تضاف على باقاتهم الحالية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي - خدمات الاتصال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن «تقنية الجيل الخامس باتت واقعاً قائماً، ويسعدنا أن نتمكن من تقديم هذه التكنولوجيا الثورية لمزيد من المتعاملين عبر الإمارات».

وأضاف: «نظراً إلى أهمية تقنية الجيل الخامس للمستخدمين، فإننا متحمسون لدورنا الريادي في توفير إمكانات جديدة مع إطلاق خدمات الاتصال المتطورة في عدد أكبر من المناطق، ونحن ملتزمون، كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، بالعمل على تمكين التحوّل الرقمي، وتسريع عملية تبني تقنية الجيل الخامس، عبر توفير الأجهزة المتطورة للمستهلكين»، مؤكداً أنه سيكون للإمكانات التحويلية للتقنية الجديدة تأثير اجتماعي واقتصادي ذات أهمية كبيرة في الدولة والمجتمع.