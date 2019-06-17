جهاز الإمارات للاستثمار يرفع حصته في «دو» إلى 50.12%

المصدر: شريف اليماني ــ دبي

زاد جهاز الإمارات للاستثمار حصته في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة شركة (دو) بنحو 10.22%، لتصل إلى 50.12%، الخميس الماضي، مقارنة بـ39.9% قبل ذلك، وذلك وفقاً لبيانات اطلعت عليها «الإمارات اليوم».

وأوضحت «دو» في بيان لها، أمس، أن شركة «المعمورة دايفير سيفايد غلوبال هولدنغ»، المعروفة سابقاً بـ«شركة مبادلة للتنمية»، و«شركة جنرال إنفستمنت» باعتا 463.263 مليون سهم في «شركة دو»، ما يمثل نحو 10% من أسهم الشركة، إلى جهاز الإمارات للاستثمار، لافتة إلى أن البيع تم عن طريق إبرام صفقة خاصة في سوق دبي المالي.

وتراجعت حصة «مبادلة» إلى 10.06% بعد تنفيذ الصفقة، فيما تصل ملكية شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا إلى 19.7% من إجمالي أسهم شركة «دو».

ولم تفصح شركة «دو» عن قيمة الصفقة، إلا أن بيانات السوق تشير إلى أنها تتجاوز ملياري درهم.

وأغلق سهم الشركة، يوم الخميس الماضي، عند 5.02 دراهم، ووصل ذروته في الجلسة ذاتها عند 5.4 دراهم، فيما بلغ أدنى قيمة له عند خمسة دراهم.

وتصل حصة المستثمرين المحليين إلى 99.28% من إجمالي أسهم شركة «دو»، فيما تصل حصة الخليجيين إلى 0.29%، وحصة الأجانب إلى 0.46%.