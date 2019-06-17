517.5 مليار درهم قيمة الشيكات المتداولة خلال 5 أشهر

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفاد المصرف المركزي، بأن إجمالي قيمة الشيكات التي تم التعامل عليها في السوق ومقاصتها عبر نظامه، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ 517.5 مليار درهم لـ11 مليون شيك.

وأوضح «المركزي» في إحصاءات صادرة، أمس، أنه خلال مايو الماضي بلغ عدد الشيكات التي تم تداولها 2.1 مليون شيك، بقيمة 104.6 مليارات درهم، تقارب ذات المستويات التي تم تسجيلها شهرياً منذ بداية عام 2019.

وأضاف أن الإيداعات النقدية، خلال الفترة بين يناير ومايو الماضيين، بلغت 85 مليار درهم، منها 84.7 ملياراً لأوراق نقدية والبقية عملات معدنية.

وبينت الإحصاءات أنه ما تم إيداعه خلال مايو بلغ 16.9 مليار درهم، منها 701 ألف درهم عملات معدنية والبقية أوراق «بنكنوت».

وبحسب «المركزي»، تشمل الإيداعات النقدية حسابات البنوك والصرافيين الجارية، وكل النقد الذي تمتلكه وتستخدمه لأغراض التحويل في ما بينها، ودفع الشيكات المسحوبة وشراء العملات وغيره.

وتؤشر الإيداعات النقدية لدى «المركزي» إلى مستوى السيولة التي تمتلكها البنوك، إذ يتم الاحتفاظ بها ضمن حسابات جارية تتيح السحب منها وقت الحاجة.

في المقابل، بلغت السحوبات من «المركزي»، خلال الفترة ذاتها، 96.6 مليار درهم، منها 96.54 مليار درهم عملات ورقية والبقية بنحو 30.9 مليون درهم عملات معدنية.

• 11 مليون شيك تم التعامل عليها خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2019.