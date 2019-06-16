«طيران الإمارات» تضيف 4 رحلات أسبوعية إلى ديربان خلال الصيف

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

بدأت شركة طيران الإمارات تشغيل أربع رحلات إضافية، أسبوعياً، إلى مدينة ديربان في جنوب إفريقيا، اعتباراً من 14 يونيو الجاري وحتى الرابع من أغسطس 2019، ليبلغ عدد رحلاتها إلى هذه المدينة خلال هذه الفترة 11 رحلة أسبوعياً.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأنها ستخدم الرحلات الأربع الإضافية بطائرات من طراز «بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث: ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد في الدرجة السياحية، لتوفر الناقلة بذلك أجنحة الدرجة الأولى، للمرة الأولى منذ إطلاق خدمتها على هذا الخط.

وقال المدير الإقليمي لـ«طيران الإمارات» في جنوب إفريقيا، فؤاد كونهي، إن قرار إضافة رحلات موسمية إلى ديربان، يأتي تلبية لطلب المتعاملين المتنامي على السفر من وإلى المدينة، لافتاً إلى ازدهار ديربان وتطورها.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن المسافرين إلى ديربان ومنها، سيستمتعون بتجربة الدرجة الأولى بسعر تذكرة درجة رجال الأعمال نفسها حتى الرابع من أغسطس 2019.

يذكر أن «طيران الإمارات» تستخدم الطائرة العملاقة A380 لخدمة رحلتين من رحلاتها اليومية المنتظمة الأربع إلى جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، ما يلبي الطلب المتنامي من قبل المسافرين. كما تسيّر الناقلة رحلتين يومياً إلى مدينة «كيب تاون»، ورحلة يومياً إلى ديربان بطائرات «بوينغ 777».