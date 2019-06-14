«أدنيك»: إعفاء المشاركين الدوليين في المعارض من «القيمة المضافة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، أمس، حصولها على إعفاء من رسوم ضريبة القيمة المضافة على الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة أو المتخصصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية للفعاليات المقامة في المراكز التابعة للشركة في الدولة، وذلك اعتباراً من الأول من شهر يونيو الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري: «سيسهم هذا القرار في تحفيز قطاع سياحة الأعمال في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تنافسية مراكزنا لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى، وسيعمل وبشكل فاعل في تعزيز استراتيجيتنا لاستقطاب الفعاليات الجديدة ودعم تلك القائمة حالياً لزيادة مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في اقتصاد إمارة أبوظبي».

وأشار إلى أن قطاع سياحة الأعمال يعد على درجة عالية من الأهمية، وأحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية لعام 2030، ويعد أحد الروافد المهمة لاقتصاد الإمارة، حيث تجاوزت قيمة المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لمركزي أبوظبي الوطني للمعارض والعين للمؤتمرات الـ32 مليار درهم منذ تأسيس الشركة في عام 2005، وذلك من خلال استضافة مراكزها ما يزيد على 3390 فعالية.

يشار إلى أن شرط الإعفاء يتضمن كل المعارض والمؤتمرات المقامة لفترة لا تزيد على سبعة أيام، كما يجب ألا يكون لمتلقي الخدمة مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، إضافة إلى أنه يجب ألا يكون مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة.