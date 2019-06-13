أدنيك تحصل على إعفاء من رسوم ضريبة القيمة المضافة للمنظمين والمشاركين الدوليين في المعارض والمؤتمرات المقامة في مراكزها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) اليوم، عن حصولها على إعفاء من رسوم القيمة المضافة على الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة أو المتخصصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية للفعاليات المقامة في المراكز التابعة للشركة في الدولة، وذلك اعتباراً من الأول من شهر يونيو الحالي.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها حميد مطر الظاهري: "سيساهم هذا القرار في تحفيز قطاع سياحة الأعمال في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تنافسية مراكزنا لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى، وسيعمل وبشكل فاعل في تعزيز استراتيجتنا لاستقطاب الفعاليات الجديدة ودعم تلك القائمة حالياً لزيادة مساهماتها المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد إمارة أبوظبي".

وأشار أن قطاع سياحة الأعمال يعد على درجة عالية من الأهمية، وأحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030، ويعد أحد الروافد الهامة لاقتصاد الإمارة، حيث تجاوزت قيمة المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لمركزي أبوظبي الوطني للمعارض والعين للمؤتمرات الـ 32 مليار درهم منذ تأسيس الشركة في عام 2005، وذلك من خلال استضافة مراكزها ما يزيد عن 3,390 فعالية كما استقبلت قرابة الـ 17.5 مليون زائر.

ومن الجدير ذكره أن شرط الإعفاء يتضمن كافة المعارض والمؤتمرات المقامة لفترة لا تزيد على سبعة أيام، كما يجب أن لا يكون لمتلقي الخدمة مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يكون مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة.