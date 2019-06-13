الذهب يتعافى مع تراجع الإقبال على المخاطرة

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوع بالجلسة السابقة، إذ اندلعت مخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما يكبح الإقبال على المخاطرة، ويعزز الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذاً آمناً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1335.34 دولاراً للأوقية، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ الثالث من يونيو الجاري عند 1319.35 دولاراً في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1339 دولاراً للأوقية.

ونزلت أسواق الأسهم الآسيوية مع دخول طرفي النزاع، الولايات المتحدة والصين، في جولة أخرى من تبادل الهجمات.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دافع، أول من أمس، عن استخدام الرسوم في إطار استراتيجيته التجارية، بينما تعهدت الصين برد قاسٍ إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوترات وسط مفاوضات مستمرة.

كما يشعر المراهنون على ارتفاع الذهب بالتفاؤل أيضاً، بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

ويجتمع صانعو السياسات في «المركزي الأميركي» يومي 18 و19 يونيو الجاري، في ظل تصاعد توترات التجارة وتباطؤ النمو الأميركي وتراجع حاد في التوظيف الشهر الماضي، ما قاد الأسواق إلى أن تضع في الاعتبار خفضين لأسعار الفائدة على الأقل بحلول نهاية عام 2019.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% إلى 14.85 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 817.8 دولاراً للأوقية. ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 1389.75 دولاراً للأوقية، ليهبط من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1400.5 دولار.