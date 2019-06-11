«إينوك» تحصل على تمويل بـ2.53 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت مجموعة «إينوك» على تمويل لأجل محدد مدته خمس سنوات بقيمة 690 مليون دولار (نحو 2.53 مليار درهم) من ائتلاف مصرفي صيني، في خطوة تعكس ثقة أكبر المؤسسات المالية الصينية بالركائز التشغيلية والمالية القوية للمجموعة.

وذكرت المجموعة في بيان أنه سيتم توظيف التمويل لأغراض مؤسسية عامة، في الوقت الذي تواصل فيه «إينوك» دعم نمو الاقتصاد المحلي، عبر وحدات أعمالها المتنوعة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتوزيع والتخزين وبيع الوقود بالتجزئة ووقود الطائرات والمنتجات النفطية المعدّة للاستخدامات التجارية والصناعية.

وأفادت بأن التحالف المصرفي يضم كلاً من البنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك التعمير الصيني، والتي تعدّ أكبر ثلاثة مصارف صينية من حيث الحجم والأصول والأرباح، في حين سيكون البنك الصناعي والتجاري الصيني البنك المنسق للتمويل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إنه «في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة، يبرز توجه عالمي نحو استخدام الموارد البديلة، بالتزامن مع تعزيز التركيز على الابتكار والتحوّل الرقمي»، مشيراً إلى أن «(إينوك) تعد من رواد الابتكار واعتماد أحدث التطورات التقنية على مستوى القطاع في المنطقة».

وأضاف الفلاسي: «يسرنا أن نرى مدى ثقة المؤسسات المالية العالمية بخططنا التنموية والآفاق المستقبلية المالية القوية للمجموعة، إذ يعكس هذا التمويل أيضاً ثقة المقرضين العالميين بما حققته (إينوك) من إنجازات تشغيلية وتميّز مالي خلال السنوات الـ25 الماضية على مستوى المنطقة والعالم».

وأشار إلى أنه «تم تعيين البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر مصرف في العالم من حيث إجمالي الأصول وصافي الأرباح، كوكيل للصفقة التي قام البنك أيضاً بإعداد هيكليتها».

من جانبه، قال مدير عام فرع دبي للبنك التجاري والصناعي الصيني، زانع جونغو، إن «هذه الصفقة تؤكد ثقتنا بمؤشرات النمو القوية التي تتمتع بها المجموعة على المدى الطويل، والتزامنا بدعم نمو الاقتصاد المحلي».

يشار إلى أن المصارف الصينية احتلت المراتب الأربع الأولى في تقرير الأسواق العالمية الصادر عن «ستاندرد آند بورز» العام الماضي، الذي شمل 28 مصرفاً بأصول تزيد قيمتها على تريليون دولار في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا.

كما تفوقت بنوك القوى الاقتصادية الآسيوية العظمى على نظيراتها الغربية، حيث واصلت أكبر أربعة بنوك مقرضة، والتي تشمل البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التعمير الصيني وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني، في تحقيق نمو سنوي في حجم الأصول، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 13.637 تريليون دولار.