«أوتوميكانيكا دبي 2019» ينطلق غداً بمشاركة 1880 عارضاً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق صباح يوم غدٍ الإثنين، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الدورة 17 لمعرض «أوتوميكانيكا دبي 2019»، الذي تنظمه شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، ويُعد أكبر معرض تجاري دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية متخصص في قطع غيار وإكسسوارات السيارات وخدمات وأدوات صيانة المركبات.

وأكد بيان صدر أمس، مشاركة 1880 عارضاً في «أوتوميكانيكا دبي 2019» من 63 دولة، من بينهم 200 عارض على الأقل من أوروبا.

وستشهد دورة العام الجاري تخصيص أربع فئات فرعية جديدة هي: القطع والمعدات الزراعية، الزيوت ومواد التشحيم، الجسم والطلاء وقطع الدراجات النارية، لتنضم هذه الأقسام الفرعية إلى الأقسام الحالية وهي: القطع والمكونات، الإلكترونيات والأنظمة، الإكسسوارات والتخصيص، التصليح والصيانة، غسيل السيارات، العناية والتجديد، والإطارات والبطاريات.

وقال مدير «أوتوميكانيكا دبي»، محمود غازي بيليكوزن، إن المعرض كان الحدث الوحيد للتواصل التجاري والتعرف إلى جديد قطاع خدمات المركبات في المنطقة وما وراءها، نظراً لكونه الخيار الأول لعلامات خدمات المركبات العالمية والمشترين التجاريين من هذه المنطقة.

ومن المنتظر أن تعود للمعرض «أكاديمية أوتوميكانيكا» التي تتضمن عروضاً تقديمية رئيسة مثل الإعلان عن حجم تجارة دبي في قطع غيار وإكسسوارات السيارة في عام 2018.