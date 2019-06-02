«دبي الجنوب» تروّج لدور الإمارة في النقل اللوجستي خلال «ترانسبورت لوجستيك 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي الجنوب» مشاركتها في معرض «ترانسبورت لوجستيك 2019»، الذي سيقام في ألمانيا بالفترة من الرابع إلى السابع من يونيو الجاري، لتسليط الضوء على أهمية موقع إمارة دبي، كنقطة ربط عالمية لوجستية ووجهة رائدة للابتكار.

وأكدت «دبي الجنوب» أنها ستستعرض أبرز مشروعاتها القائمة في المنطقة اللوجستية، التي تقدم حلولاً متنوّعة تعزّز الأعمال، لافتة إلى المنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» توفر تسهيلات كثيرة للوصول إلى الميناء والمطارات والطرق الرئيسة.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد: «نتطلّع قدماً للمشاركة في هذا الحدث العالمي، خصوصاً أننا نعتزم استعراض أهم مشروعات المنطقة اللوجستية في (دبي الجنوب)، التي تحظى بإقبال إيجابي من قبل المشاركين وزوار المعرض». وأضاف: «نواصل جهودنا في توفير طرق مبتكرة، لتوفير مرافق ذكية وإجراءات تجارية بسيطة تعزّز سهولة إقامة الأعمال في الإمارة، وتلبي احتياجات جميع دول المنطقة».