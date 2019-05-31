«المرابع العربية 3».. وجهة لحديقة على 30 ألف متر مربع

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تعتبر المرحلة الثالثة من مشروع توسعة مجمع المرابع العربية من أهم إنجازات شركة إعمار للتطوير خلال عام 2019.

وأفادت الشركة، بأنها وضعت حجر أساس المشروع خلال مايو الجاري، مشيرة إلى أن الحديقة المركزية في «المرابع العربية 3» تعد من أبرز ملامح المشروع.

وأوضحت أن الحديقة مصممة كوجهة للاسترخاء في أجواء اجتماعية مميزة، بمساحة تصل إلى 30 ألف متر مربع أو ما يعادل مساحة أكثر من أربعة ملاعب لكرة القدم، مع ساحة مركزية ومروج وحدائق للمغامرات ومناطق مخصصة للتزلج والنشاطات الرياضية والشواء، إضافة إلى مركز اللياقة البدنية ومسارات الجري وملعب الكريكيت.

وأضافت أن مشروع المرابع العربية ككل يمتد على مساحة 6.67 ملايين متر مربع، ويوفر مجمعاً عصرياً يمزج بين الحياة الراقية والحياة الصحراوية.