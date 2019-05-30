"طيران الإمارات" تستأنف جدول عملياتها مع انتهاء أعمال تجديد المدرج الجنوبي لمطار دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال متحدث باسم "طيران الإمارات"، إنه مع انتهاء عملية تجديد المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي اليوم في الثلاثين من 30 مايو، يمكن للناقلة أن تؤكد أنها ستستأنف جدول عملياتها المعتاد الذي يشمل أكثر من 1700 رحلة أسبوعيا.

وأضاف المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه، أن الناقلة ستعزز من عملياتها إلى العديد من المناطق اعتباراً من الأول من يونيو 2019، وستسير الشركة طائرة الـ A380 إلى وجهات كل من بوسطن، وعمان، وغلاسكو، وأثينا، كما وستزيد عدد الرحلات إلى عدد من الوجهات في إفريقيا بما في ذلك الدار البيضاء، وأبوجا، وأكرا، وكوناكري، وداكار.

وأوضح المتحدث أنه بالإضافة إلى ذلك سترفع الشركة عدد الرحلات الجوية إلى وجهات أوروبية مثل روما، وستوكهولم، وزغرب، لافتاً إلى أن الناقلة ستواصل مراقبة الأسواق العالمية عن كثب والحفاظ على المرونة لتحسين استخدام الأسطول وتوفير أفضل خدمة تلبية لمتطلبات المتعاملين.

وتم إغلاق المدرج الجنوبي للمطار لمدة 45 يوماً في الفترة ما بين 16 أبريل الجاري ولغاية 30 مايو المقبل لرفع مستويات الخدمة والطاقة الاستيعابية على غرار برنامج شبيه في العام 2014 للمدرج الشمالي، وتطلب ذلك تحويل جزء من الرحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي خلال فترة الصيانة.