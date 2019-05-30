"اقتصادية دبي" تكثف زياراتها على الصالونات النسائية ومحلات الخياطة وتدعوهم للالتزام بالأسعار

المصدر: دبي - الامارات اليوم

بدأ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، تكثيف الزيارات الرقابية على الصالونات النسائية ومحلات الخياطة، وذلك في سبيل التأكد من التزام التجار بالأسعار واللوائح والاشتراطات الخاصة باقتصادية دبي، والاطلاع على الممارسات التجارية لأصحاب المنشآت التجارية، والرد على الاستفسارات والملاحظات الواردة من قبلهم، وتأتي هذه الاجراءات المكثفة وبالأخص في نهاية شهر رمضان الفضيل وموسم العيد، لضمان الحيادية بإجراءات البيع والشراء، في بيئة تجارية مثالية بإمارة دبي.

وأفاد بيان لاقتصادية دبي، اليوم أن فريق توعية المستهلك قام بمجموعة من الزيارات منذ بداية الشهر الفضيل، والتي شملت كبرى منافذ البيع، ومحلات الأثاث والمفروشات، ومحلات الادوات المنزلية والمطبخية، وغيرها من المنشآت التي تشهد إقبالاً في شهر رمضان، ومع مع قرب موسم العيد، يركز فريق العمل على الصالونات النسائية ومحلات الخياطة، والأثاث، للتأكد من سلاسة التعاملات بين المستهلك وبين التاجر وترسيخ قواعد الالتزام في السوق المحلي بإمارة دبي.

و قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أحمد الزعابي: نعمل على تعزيز ثقافة الوعي لدى المستهلكين والتاجر على حد سواء، ويأتي ذلك من خلال توضيح الإجراءات والقوانين المعمول بها، لتفادي وقوع التجار في المخالفات والغرامات المالية، حيث تركز جهودنا على تعزيز ثقافة الوعي لمجتمعات الأعمال، ووضوح الخدمة المقدمة وشرح الأسعار مقابل كل خدمة، إلى جانب التأكد من صحة نسبة الخصومات في التنزيلات، والتدقيق على توافق أسعار العروض الترويجية في الأرفف مع الفاتورة النهائية، وذلك في سبيل تلافي الوقوع في خلاف مع المستهلكين".