الاتحاد للطيران تستحوذ على الملكية الكاملة لشركتها المشتركة في إدارة ونقل البضائع الثمينة

المصدر: أبوظبي، الإمارات اليوم

قامت شركة الاتحاد للطيران، بالاستحواذ على الحصص التي تمتلكها مجموعة أرماجارد لينفوكس (أستراليا) في شركة أرماجارد لإدارة ونقل البضائع الثمينة ومقرها أبوظبي. وبذلك تصبح الاتحاد للطيران المساهم الوحيد في الشركة التي سيتغير اسمها إلى "الاتحاد للخدمات اللوجيستية الأمنية."

وخلال ست سنوات من العمليات التشغيلية، شهدت شركة أرماجارد لإدارة ونقل البضائع الثمينة نمواً كبيراً وباتت واحدة من أبرز الشركات على مستوى سوق الخدمات اللوجيتسية الأمنية وإدارة ونقل البضائع الثمينة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع زيادة الفرص في الأسواق ذات الصلة، رأت الاتحاد للطيران وأمارجارد أن الوقت أصبح مناسباً لتشغيل الشركة تحت الملكية الكاملة للاتحاد للطيران وذلك ضمن عمليات الشحن والخدمات اللوجيستية التابعة لها.