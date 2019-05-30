991 مليون درهم أصول «الإمارات دبي الوطني ريت» بنهاية مارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت»، صندوق الائتمان المخصص للاستثمارات العقارية والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، أمس، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2019، حيث بلغ صافي قيمة أصول الشركة 270 مليون دولار (نحو 990.9 مليون درهم)، فيما بلغ إجمالي قيمة محفظة العقارات 450 مليون دولار (أكثر من 1.65 مليار درهم)، بينما سجل إجمالي قروض الشركة نحو 180 مليون دولار (نحو 660.6 مليون درهم) بنسبة 40% من القروض إلى القيمة.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، اقترح مجلس إدارة الشركة التي تديرها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، توزيع أرباح نهائية بقيمة خمسة ملايين و399 ألفاً و754 دولاراً أميركياً أو 0.0215 دولار للسهم الواحد، أي ما يعادل 2% من صافي قيمة الأصول و3.81% من سعر السهم، حيث يحدد ذلك تبعاً لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة الذي سيعقد بتاريخ 24 يونيو المقبل.

وتعادل هذه التوزيعات المقترحة في الأرباح صافي إيرادات الإيجار الناتجة عن محفظة شركة الإمارات دبي الوطني ريت، على الرغم من التحركات التي شهدها التقييم خلال تلك الفترة.

وبعد اجتماع الجمعية العامة العادية، سيتم تداول الأسهم السابقة بتاريخ الثاني من يوليو 2019، مع تحديد تاريخ التسجيل في الثالث من الشهر ذاته وتاريخ الدفع في 15 يوليو 2019، وتعتزم شركة الإمارات دبي الوطني ريت مواصلة دفع أرباح الأسهم على أساس نصف سنوي.

وقال رئيس قسم العقارات في «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»، أنتوني تايلور: «على الرغم من أن التقلبات التي شهدتها سوق العقارات المحلية قد أثّرت في تقييمات العقارات، إلا أن أداءنا يؤكد أن عائدات الإيجارات في محفظتنا تتمتع بالمرونة، وهذا ما يؤكده حقيقة أن إجمالي قيمة محفظة العقارات انخفض بنسبة 2.8% فقط، متفوقاً على اتجاهات السوق في فئات الأصول العقارية، مع متوسط إشغال قوي وصلت نسبته إلى 86% وتحسين دخل الإيجارات بأكثر من خمسة ملايين دولار على أساس سنوي».

وأضاف تايلور، أن «التنويع الذي أسسنا له في محفظة أعمالنا لعب دوراً مهماً في التخفيف من مخاطر التقييم، وهذا هو السبب في أننا نسعى لتحقيق المزيد من النمو في ممتلكاتنا».