"طيران الإمارات" تتوقع أعداداً قياسية من المسافرين قبيل إجازة العيد

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت "طيران الإمارات"، إنها تتوقع أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الجاري قبيل إجازة عيد الفطر على رحلاتها المغادرة والقادمة إلى مطار دبي الدولي.

وذكرت الناقلة في بيان صحافي اليوم، أنه وفقاً لسجل الحجوزات، فإن حركة المسافرين سوف تصل إلى الذروة يوم الجمعة، الموافق 31 مايو حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي 80 ألفاً.

وأوصت الناقلة المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، آخذين بعين الاعتبار ازدحام حركة السير والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار.

وأضافت أنه الارتفاع في الطلب على السفر سيستمر حتى 3 يونيو، إذ تقدر أعداد المسافرين الذين سيستخدمون المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات بما يزيد على 309 ألف مسافر.

وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.