«إينوك» تستثمر 1.2 مليار درهم لإقامة 62 محطة وقود بحلول 2020

المصدر: أحمد الشربيني ــ دبي

كشفت مجموعة «إينوك» عن أنها ستضخ استثمارات بقيمة تجاوز مليار و200 مليون درهم لإقامة 62 محطة جديدة لتوزيع الوقود في الدولة خلال العامين الجاري والمقبل، بما يرفع عدد محطاتها إلى 191، مع خطط توسعية لمواكبة زيادة الطلب قبيل إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وذكرت المجموعة، على هامش لقاء صحافي عقدته أمس، أنها تعتزم افتتاح خمس محطات في الشارقة خلال أغسطس المقبل، إضافة إلى العمل على إنشاء 25 محطة أخرى في الإمارة خلال عام 2020.

ولفتت إلى أنها تبحث حالياً سبل إضافة نوعية «بنزين 91» إلى محطاتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة عدم وجود أي توجهات لتقديم أنظمة الخدمة الذاتية في محطاتها.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «المجموعة ملتزمة بدعم الرؤى التنموية الطموحة للإمارات، عبر تشييد البنى التحتية المتكاملة لقطاع بيع الوقود بالتجزئة استعداداً لانطلاق معرض (إكسبو 2020 دبي) الذي يتوقع له استقطاب أكثر من 20 مليون زائر».

وقال إن «المجموعة ستعمل على توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها من 129 محطة حالياً إلى 191 في أنحاء دولة الإمارات قبيل انطلاق فعاليات (إكسبو 2020 دبي) باعتبارها شريك الطاقة المتكاملة للحدث».

وأضاف الفلاسي أن «(إينوك) تعتزم خلال العام الجاري افتتاح 15 محطة خدمة في أنحاء الدولة، منها خمس محطات خدمة، وثلاث محطات متنقلة في دبي، إضافةً إلى المضي بخططها الرامية لافتتاح خمس محطات خدمة في إمارة الشارقة في مواقعها السابقة، ومحطة خدمة في إمارة الفجيرة، وأخرى في رأس الخيمة».

وأوضح أنه «بحلول عام 2020، تسعى المجموعة إلى بناء ما مجموعه 47 محطة خدمة جديدة منها 15 محطة خدمة في دبي، منها ثلاث تقع في موقع (إكسبو 2020 دبي)، إضافة إلى ثلاث محطات متنقلة في الإمارة».

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة «إينوك»، زيد القفيدي، إن «المجموعة ستضخ استثمارات تجاوز 1.2 مليار درهم لإقامة 62 محطة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل، تشمل إقامة ثلاث محطات في منطقة موقع معرض (إكسبو)»، لافتاً إلى أن «المحطات الخمس التي ستفتتحها المجموعة في الشارقة ستكون خلال أغسطس المقبل، فيما ستعمل على إقامة 25 محطة أخرى خلال العام المقبل، بينما تعتزم زيادة عدد محطاتها في الإمارة إلى 40 محطة بحلول عام 2022».

وأضاف القفيدي أن «تجرية المحطات المتنقلة لاقت إقبالاً كبيراً من جانب العملاء، ما جعل المجموعة تخطط لإضافة 10 محطات متنقلة جديدة خلال العام الجاري حتى 2020»، مشيراً إلى أن «كلفة المحطة الواحدة تصل إلى مليوني درهم».

وكشف عن أن «(إينوك) تدرس حالياً إضافة وقود البنزين (إي بلس 91)، حيث يخضع الأمر للدراسة حالياً، ومن المتوقع طرحه العام المقبل».

ونفى القفيدي وجود أي نية لدى «إينوك» لطرح الخدمة الذاتية، خصوصاً بعد قيام المجموعة بتجارب سابقة أكدت عدم استعدادها لتقديم تلك الخدمة في الوقت الحالي.

«إينوك» تبحث حالياً

إضافة «بنزين 91»

إلى محطاتها.