«الاتحادية للضرائب» تغرّم مخالفي «العلامة المميزة» على منتجات التبغ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية، ووضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، وهي الطوابع الرقمية التي يتم تثبيتها على عبوات منتجات التبغ قبل توريدها للأسواق المحلية.

وأكدت الهيئة في بيان، أمس، أن تطبيق فرض الغرامات سيحدّ من حالات الغش التجاري، بما يسهم في حماية المستهلكين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات تضرّ بالصحة والبيئة إلى الأسواق، مشيرة إلى أنه تم وضع آليات مناسبة لتطبيق هذه التشريعات المتكاملة التي حدّدت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، من خلال آليات دقيقة لإحكام الرقابة على أسواق الدولة تتميز بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.

9 مخالفات

وأشارت على فرض غرامات على تسعة أنواع من مخالفات «العلامة المميزة»، وذلك بهدف حماية المستهلك ومنع تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، ومنع بيع المنتجات المهربة داخل الدولة.

ووفقاً لجدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بالقرار، تفرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة في حال امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة. أما في حال سماح متعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حال التكرار.

العلامات المميزة

وفي حال قيام الشخص بتغيير أو الطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلع انتقائية محددة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة. وفي حال عدم قيام شخص بالإقرار عن نقل السلع الانتقائية المحددة، تفرض عليه غرامة بقيمة 20 ألف درهم لكل مرة تم ارتكاب المخالفة فيها، أما في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات التخزين الآمن للعلامات المميزة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم لكل مرة تم ارتكاب المخالفة فيها.

وفي حال عدم امتثال الشخص بالقيود الزمنية لرد العلامات المميزة غير المستخدمة إلى الهيئة، فستتم عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم، كما أن عدم امتثال الشخص بتثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على النحو الذي تحدده الهيئة، يعرّضه لغرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حال التكرار.

الغرامات الإدارية

ووفقاً لجدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بالقرار، فإنه في حال قيام الشخص بتداول، أو تبادل، أو بيع، أو توريد غير مصرح للعلامات المميزة، تفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حال التكرار، إضافة إلى غرامة مرتبطة بالضريبة بقيمة 50% من المبلغ الذي تم تحصيله على اعتبار أنه ضريبة. أما في حال إعادة استخدام الشخص لعلامات مميزة سبق أن تم استخدامها على سلعة انتقائية محددة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة.

يذكر أنه اعتباراً من الأول من شهر مايو الجاري، بدأ منع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة من دون وجود العلامات المميزة «الطوابع الضريبية الرقمية» عليها، واعتباراً من الأول من أغسطس المقبل سيتم حظر تداول في الأسواق المحلية أو استيراد أو إنتاج جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية، وذلك في إطار البرنامج الزمني الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير الماضي، ويهدف إلى تتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

وأكدت الهيئة أنه سيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كل أنواع التبغ ومنتجاته، وذلك بهدف توفير إطار دقيق يسهم في مكافحة الغش التجاري، بما يحمي المستهلكين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق تضرّ بالصحة والبيئة، وحيث يسهل النظام عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق لمنع بيع المنتجات المهربة.

تطبيق فرض الغرامات سيحدّ من حالات الغش التجاري.