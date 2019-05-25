الذهب مستقر فوق 1280 دولاراً بفعل بيانات أميركية ضعيفة

المصدر: عواصم ــ رويترز

استقرت أسعار الذهب، أمس، بعد أن ارتفعت فوق 1280 دولاراً في جلسة سابقة، في وقت دفعت فيه بيانات أميركية ضعيفة، الدولار ليهبط من أعلى مستوى في عامين، وأثارت مجدداً آمالاً بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، العام الجاري.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1283.21 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد 1.1% لأعلى مستوى في أسبوع عند 1287.23 دولاراً. والذهب مرتفع 0.5% منذ بداية الأسبوع الماضي.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1283.10 دولاراً.

وعادة ما يدعم خفض أسعار الفائدة، الذهب، إذ إنه يقلص كلفة الفرصة البديلة على حائزي المعدن الثمين الذي لا يدر عائداً.

لكن الذهب يتعرض لضغوط في الفترة الأخيرة، إذ إن المستثمرين يفضلون الدولار الأميركي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة 0.1% إلى 14.54 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1324.35 دولاراً. ويتجه البلاديوم صوب الارتفاع 1.1% على أساس أسبوعي، وهو أول صعود في أربعة أسابيع.

وازداد البلاتين 1.5% إلى 805 دولارات للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 15 فبراير 2019 عند 791 دولاراً في الجلسة السابقة. ويتجه البلاتين صوب تكبد خسارة للجلسة الخامسة على التوالي.