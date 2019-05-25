«إيست هوب» الصينية تدرس إقامة مشروع بـ36.7 مليار درهم في «خليفة الصناعية»

المصدر: شنغهاي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «إيست هوب» الصينية العملاقة، المتخصصة في قطاع الصناعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة خليفة الصناعية، التابعة لـ«موانئ أبوظبي»، للعمل بدراسة جدوى مشتركة للقيام بمشروع بكلفة تجاوز 10 مليارات دولار (نحو 36.7 مليار درهم) في المدينة الصناعية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، سمير شاتورفيدي، ورئيس الاستثمارات لدى مجموعة «إيست هوب»، مينغ تشانغ جون، بحضور القنصل العام لدولة الإمارات في مدينة شنغهاي، راشد مطر الصيري القمزي.

ووفقاً لبيان صدر أمس، سيعمل الجانبان على دارسة تنفيذ مشروع يمتد على ثلاث مراحل لـ15 عاماً، ويتضمن بناء مشروع على مساحة 7.6 كيلومترات مربعة بمدينة خليفة الصناعية.

وخلال المرحلة الأولى للمشروع قيد الدراسة، ستطور «إيست هوب» منشأة لتكرير «الألومينا»، في حين تشمل المرحلة الثانية بناء مركز أبحاث لدراسة خصائص الطين الأحمر، ومشروع لإعادة التدوير. في ما تتضمن المرحلة الأخيرة بناء مجموعة منشآت ضخمة لمعالجة خامات المعادن غير الحديدية في مراحل الإنتاج الأولية والنهائية.

من جانبها، ستعمل مدينة خليفة الصناعية، وفقاً للمذكرة، على تقديم الدعم لمجموعة «إيست هوب» في مجالات دراسة الجدوى، بما في ذلك ضمان الحصول على أفضل أسعار المرافق، وشراء الأراضي، وإنشاء مخطط رئيس لمقر الشركة المقترح بمدينة خليفة الصناعية، واستيراد المواد الخام عبر «ميناء خليفة» والتخزين.

وتنص المذكرة أيضاً على دراسة خيارات توليد الطاقة المستدامة، فضلاً عن برنامج استدامة يهدف لحماية البيئة، ويشمل إقامة مركز أبحاث متطور.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، سمير شاتورفيدي: «تتمتع مدينة خليفة الصناعية بالعديد من المزايا والمقومات التي تلبي احتياجات الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية، نظراً لموقع المدينة الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والحلول اللوجستية المتكاملة، وكذلك قربها من ميناء خليفة الذي يعتبر أحد مراكز التجارة البحرية الحيوية في المنطقة، ونتطلع قدماً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما فيها كبرى الشركات الصينية».

ولفت شاتورفيدي إلى أن مجموعة «إيست هوب» أبدت أهتماماً كبيراً بالفرص الواعدة والكبيرة المتاحة بمدينة خليفة الصناعية، والإمكانات الواسعة التي تمنحها للشركات العاملة في القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيست هوب»، يونغشينغ ليو، إن المجموعة تتطلع قدماً إلى تسخير الخبرات الصناعية والإنتاجية المتطورة التي تتميز بها في مجال الصناعات الثقيلة، للعمل معاً مع مدينة خليفة الصناعية، لدارسة إمكانية تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي تلبي أهداف الاستدامة الطموحة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستكون عند تنفيذها نموذجاً يحتذى للتعاون بين دولة الإمارات والصين ضمن «مبادرة الحزام والطريق».