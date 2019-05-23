«دبي للصادرات» تنظم «قمة التصنيع والتجارة المستقبلية» سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عن انعقاد قمة التصنيع والتجارة المستقبلية السنوية 2019 في دورتها الرابعة، بالتعاون مع شركة «إكسبو تريد ميدل إيست»، والتي ستقام تحت رعاية وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي خلال يومي 10 و11 من شهر سبتمبر 2019 في دبي. وتسعى القمة إلى توفير لمحة حول أبزر الاتجاهات والتطورات التكنولوجية الجديدة، والتي بدورها تخدم قطاع التصنيع في المنطقة ودولة الامارات على وجه التحديد. وستقوم النسخة القادمة من القمة بتنظيم 20 جلسة على مدار يومين، وتدور مواضيعها حول مبادرات استراتيجية دبي الصناعية 2030، ووثيقة الخمسين، و(الصناعة 4.0)، مستقبل الصناعة والإنتاج المتقدّم، وإنترنت الأشياء، وتحسين سلسلة التوريد، والاستراتيجيات المرنة وغيرها. ويضم البرنامج أيضاً جائزة الصناعة الخضراء السنوية والتي تمنح للشركات المصنّعة في الدولة.

وسيشارك 40 من كبار الخبراء المتواجدين في المنطقة ومن أنحاء أخرى من العالم بتقديم عروض رئيسة لأفضل الممارسات وجلسات وحوارات نقاشية. وذلك بالإضافة إلى المعرض الجانبي لمزوّدي الخدمات المتعلّقة بالابتكار والتكنولوجيا الداعمة لممارسات التصنيع والتجارة المستقبلية. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر نحو 1000 مشارك من كبار المحترفين في قطاع التصنيع.