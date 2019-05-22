«إعمار» تضع حجر الأساس في «المرابع العربية III»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت «إعمار للتطوير»، أمس، بوضع حجر الأساس في وجهتها الجديدة «المرابع العربية III»، التي تمثل مرحلة أخرى لتوسعة مجمع «المرابع العربية»، الذي يعتبر من الوجهات المفضلة للسكن في دبي. واستقطبت الوجهة الجديدة للفلل الفاخرة المحاطة بالأسوار اهتمام المستثمرين والمشترين، وهو ما تجسد في بيع كل الوحدات المطروحة ضمن مجمعي «شمس» و«جوي» في «المرابع العربية III» بالكامل.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أنه تم تخطيط «المرابع العربية III» لإثراء سعادة وصحة السكان، عبر مرافق متنوعة، مثل المسبح المصمم على طراز الألعاب المائية، والملاعب الرياضية، والألعاب المائية للأطفال، والنادي الاجتماعي، والحديقة المركزية، والمنطقة المخصصة للتسوق، إضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق المناسبة للعائلات.

وتعتبر الحديقة المركزية من أبرز ملامح «المرابع العربية III»، وهي مصممة كوجهة للاسترخاء في أجواء اجتماعية مميزة، بمساحة تصل إلى 30 ألف متر مربع، مع ساحة مركزية ومروج وحدائق للمغامرات، ومناطق مخصصة للتزلج والنشاطات الرياضية والشواء، إضافة إلى مركز اللياقة البدنية، ومسارات الجري، وملعب الكريكيت.

وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة «إعمار العقارية»، أحمد المطروشي: «شهدنا انطلاق الأعمال الإنشائية في مشروع التوسعة الجديد، الذي يمثل إضافة مميزة لوجهة (المرابع العربية). ونحن على ثقة بأن المتعاملين سيقدّرون ما تحتضنه (المرابع العربية III) من مرافق، مثل الحديقة المركزية، والحدائق الخاصة، والأنشطة الرياضية، وغيرها الكثير من الخدمات والمرافق، ضمن وجهة واحدة».