«الاقتصاد»: السلعة مجاناً للمستهلك في حالة اختلاف سعر العرض عن الدفع

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد عن اعتزامها تعميم مبادرتين جديدتين، على جميع منافذ البيع والجمعيات التعاونية في الدولة، خلال العام الجاري: الأولى تتمثل في حصول المستهلك على السلعة مجاناً من منفذ البيع، في حالة وجود فرق في السعر بين رفوف العرض وصندوق الدفع، فيما تتمثل الثانية في وجود «كاونتر» مستقل في كل منفذ بيع، يشرف على صناديق الدفع وإعادة تنظيمها، بهدف تخفيف الضغط عن المستهلكين عند الدفع، ومساعدتهم على إنهاء التسوق بسرعة.

جاء ذلك في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أدلى بها مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، عقب جولة ميدانية في متجر «كارفور جيمي مول» بالعين، أمس.

وتفصيلاً، أعلن مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة ستقوم بتعميم مبادرتين جديدتين على كل منافذ البيع والجمعيات التعاونية في الدولة، خلال العام الجاري، موضحاً أن الأولى تستهدف تلافي فروق السعر بين رفوف العرض وصندوق الدفع، فيما تستهدف الثانية عدم حدوث ازدحام في المنافذ، خلال مواسم الشراء الرئيسة والأعياد.

وقال النعيمي، عقب جولة ميدانية في متجر «كارفور» في «الجيمي مول» بالعين، أن المبادرة الأولى تتمثل في حصول المستهلك على السلعة مجاناً بلا مقابل من منفذ البيع، في حالة وجود فرق بين السعر على الرف في منفذ البيع، وبين السعر في صندوق الدفع.

وأضاف أن المبادرة الثانية تتمثل في وجود «كاونتر» مستقل في كل منفذ بيع، يقوم بالإشراف على صناديق الدفع في المنافذ وإعادة تنظيمها، وذلك بهدف الإسهام في عدم وجود ضغوط على المستهلكين في صناديق الدفع، ومساعدة المستهلكين على إنهاء عمليات التسوق بسرعة، وعدم الوقوف في طوابير طويلة، خصوصاً في المواسم الشرائية الرئيسة، مثل رمضان والأعياد والإجازات الرسمية.

وأكد النعيمي أن «كارفور جيمي مول» بدأ فعلاً تنفيذ المبادرتين، وستقوم الوزارة بالاتصال والتنسيق مع منافذ البيع في الدولة، من أجل تبني وتعميم المبادرتين، موضحاً أن فروع «كارفور» في الدولة طرحت مبادرة، تقوم بتنفيذها حالياً، تتمثل في أنه في حالة وجود ارتفاع في سعر أي سلعة بينه وبين أي منفذ بيع آخر في الدولة، يسمح «كارفور» برد السلعة، ويعطي للمستهلك 20 ضعف المبلغ على هيئة نقاط، يقوم باستخدامها لشراء سلع أخرى من المنفذ.

وبين النعيمي أهمية هذه المبادرة، في إطار التنافس بين منافذ البيع لخدمة المستهلكين، ومساعدة المستهلكين على شراء السلع بأرخص الأسعار، وتدعيم سياسة الولاء لمنافذ البيع.

السلال الرمضانية

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن منافذ البيع في الدولة باعت 600 ألف سلة رمضانية، خلال رمضان الماضي، فيما من المنتظر وفقاً للمؤشرات الحالية لدى الوزارة، أن يتم بيع أكثر من 700 ألف سلة خلال الموسم الرمضاني الجاري، مشيراً إلى أن «كارفور جيمي مول» يطرح سلتين في رمضان: الأولى بسعر 50 درهماً، والأخرى بـ100 درهم.

وذكر النعيمي أن «كارفور جيمي مول» لديه 10 شاشات لتوعية المستهلكين بالأنماط الشرائية والاستهلاكية السليمة، كما يوجد لديه 15 جهازا لكشف الأسعار، مشيراً إلى أن فروع «كارفور» في الدولة تطرح تخفيضات على آلاف الأصناف السلعية، بنسب تراوح بين 55 و75%.

- «كاونتر» مستقل في منافذ البيع، للإشراف على صناديق الدفع، لمساعدة المستهلكين على إنهاء التسوق بسرعة.