«أبراج الإمارات المالية».. توأمان يحتضنان أكبر موقف سيارات أوتوماتيكي في العالم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتألف مشروع «أبراج الإمارات المالية» من برجين توأمين بتصميم متميز في قلب مركز دبي المالي العالمي، حيث يتكون كل برج من 27 طابقاً من المساحات المكتبية والتجارية المتميزة. وتم تصميم البرجين بشكل بيضاوي مغطى بالواجهات الزجاجية، إضافة إلى العناصر المعمارية المتميزة، كالجسر السماوي الزجاجي الذي يصل البرجين على ارتفاع كبير.

وجرى إنشاء «أبراج الإمارات المالية» مشروعاً مشتركاً بين شركة «ماج» للتطوير العقاري وشركة «إنشاء»، وتم إدراج المشروع في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، باعتباره يضم أكبر موقف سيارات أوتوماتيكي في العالم.

ويتميز المشروع بعدد المصاعد، الذي يصل إلى 19 مصعداً، التي تم تركيبها بالتعاون مع شركة «هيتاشي» العالمية، وتعد من أسرع المصاعد في العالم، إذ تصل سرعة بعضها إلى 4 أمتار في الثانية.