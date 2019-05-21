«الأسماك» تخفّض أسعار الطعام والمشروبات في دبي 0.01%

مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية تراجعت بنسبة 6.18%. تصوير: مصطفى قاسمي

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

أظهر تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء، أمس، أن مؤشر الرقم القياسي، لأسعار قسم الطعام والمشروبات انخفض بنسبة 0.01%، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان الجاري، مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر نفسه.

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار كلٍّ من: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.18%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 0.17%، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 0.01%، في حين ارتفعت أسعار كلٍّ من: مجموعة اللحوم بنسبة 1.83%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.67%، ومجموعة الفواكه بنسبة 0.52%، وأسعار مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.4%.

طباعة
أعلى