«الأسماك» تخفّض أسعار الطعام والمشروبات في دبي 0.01%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء، أمس، أن مؤشر الرقم القياسي، لأسعار قسم الطعام والمشروبات انخفض بنسبة 0.01%، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان الجاري، مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر نفسه.

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار كلٍّ من: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.18%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 0.17%، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 0.01%، في حين ارتفعت أسعار كلٍّ من: مجموعة اللحوم بنسبة 1.83%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.67%، ومجموعة الفواكه بنسبة 0.52%، وأسعار مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.4%.