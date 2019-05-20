كاريكاتير توعوي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

عزيزي المستهلك تجنب الاندفاع نحو الشراء العشوائي في شهر رمضان، واختر الأوقات المناسبة قبل زيارة منفذ البيع.

ينصح المستهلك بضرورة التخطيط لعملية الشراء، بتحديد قائمة بالمشتريات المطلوبة قبل زيارة منفذ البيع، لضمان الحصول على المنتجات المطلوبة، وعدم شراء منتجات إضافية غير ضرورية. وتأكد عزيزي المستهلك من تاريخ صلاحية المنتجات، ولا تشتري كميات كبيرة من المنتجات، لاسيما محدودة أو قليلة الصلاحية، إذ إن من الممكن أن تنتهي صلاحية المنتج قبل الاستهلاك.

كما نوصي دائماً بالتأكد من الأسعار المعلنة وتطابقها مع سعر «صندوق الدفع» وفاتورة الشراء النهائية.