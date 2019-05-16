«ماجد الفطيم» تدرج أول صكوك خضراء في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، العاملة في مجال مراكز التسوّق والمجتمعات المتكاملة المتخصصة في قطاع التجزئة والترفيه، أمس، عن قرع جرس افتتاح السوق في بورصة «ناسداك دبي»، إيذاناً بإدراج أول صكوك خضراء مرجعية مؤسسية على مستوى العالم، وأول صكوك خضراء يتم إصدارها في المنطقة.

وأوضحت «ناسداك دبي» في بيان، أن قيمة الصكوك تقدر بـ600 مليون دولار، وتبلغ مدة استحقاقها 10 سنوات، وهي بمثابة شهادة على التزام «ماجد الفطيم» طويل الأجل بدعم جهود التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وأضافت أنه من المقرر أن تتم الاستعانة بعائد الإصدار لتمويل وإعادة تمويل مشروعات حالية ومستقبلية تابعة للشركة، بما في ذلك إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة، ومشروعات طاقة متجددة، والإدارة المستدامة للمياه. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، آلان بجاني، الذي قرع جرس افتتاح السوق إن «توافر الخيارات التمويلية الخضراء هو أحد السبل الرئيسة للحدّ من تداعيات التغيّر المناخي، والتوجه نحو مستقبل مستدام على مستوى القطاعات المختلفة».