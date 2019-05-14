«دو» تطلق عروضاً لعملاء الدفع الآجل والمسبق وخدمات الاتصال المنزلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حزمة متنوعة من العروض لعملاء الدفع الآجل والمسبق وخدمات الاتصال المنزلي، بمناسبة شهر رمضان.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال في «دو»، فهد الحساوي، أن عملاء الدفع المسبق الذين يعيدون تعبئة رصيدهم بـ50 درهماً أو أكثر طوال شهر رمضان سيحصلون على فرصة إعادة تعبئة ومضاعفة رصيدهم 50 مرة، إلى جانب الفوز بهاتف «هواوي بي 30 لايت»، واشتراك في تطبيق «دو إنترتينر»، فضلاً عن الفوز ببطاقة هديتي من مراكز «ماجد الفطيم» بقيمة 100 درهم.

وأضاف أن عملاء الدفع المسبق سيكونون على موعد مع مجموعة من عروض البيانات المميزة، وكل ما على العملاء القيام به هو طلب الرمز *055# للتعرف إلى عروضهم الخاصة.

وأضاف الحساوي في بيان صادر أمس، أن «دو» ستمنح العملاء، الذين يشترون رقماً من فئة الرقم المعدني الجديدة لكبار الشخصيات خلال فعاليات خيمة «دو» الرمضانية، خطة دفع آجل مجاناً لمدة عام واحد، بما في ذلك بيانات سعة 100 غيغابايت، مبيناً أن العملاء الذين قاموا بشراء الرقم المعدني بسعر يبدأ من 1500 درهم سيتمكنون من الحصول على رقم خاص إضافي كهدية خلال السحب الذي سيتم في إطار فعاليات الخيمة الرمضانية.

وأشار إلى أنه يمكن لعملاء الدفع المسبق والآجل تفعيل نغمات المتصلين المفضلة لديهم للاحتفال بالشهر الفضيل، حيث سيحصل العميل على باقة متنوعة من الأدعية التي سيتم تشغيلها عشوائياً في كل مرة يتلقى فيها مكالمة، وذلك مقابل 15 درهماً شهرياً.

وأفاد الحساوي بأن عملاء خدمات الاتصال المنزلي سيحصلون على خصم بقيمة 50% على عروض تلفزيونية مختارة، بمجرد الضغط على زر الفيديو حسب الطلب على جهاز التحكم عن بعد.