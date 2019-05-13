افتتاح «إيميرتس فيرست بزنس سيرفز» رسمياً

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

افتتح قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي «إيميرتس فيرست بزنس سيرفز» في قرية الأعمال رسمياً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة «جدم خير»، الأولى من نوعها، والهادفة إلى تدشين المشروعات المتميزة التي تحمل الطابع الإماراتي، فضلاً عن منشآت العلامات التجارية العالمية.

وتحمل مبادرة «جدم خير» الطابع الاقتصادي والمجتمعي في آنٍ واحد، حيث يتم تقديم الدعم التحفيزي والمعنوي خلال إطلاق المشروعات والمنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه اقتصادية دبي للشركات الجديدة، والحرص على متابعة واقع الأعمال عن كثب، إضافة إلى تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي، كما أن الجهات المسؤولة تعتبرها لاعباً اقتصادياً ومساهماً تنافسياً في تنمية اقتصاد الإمارة.