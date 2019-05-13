«دبي لإدارة الأصول» تدخل سوق الإيجارات قصيرة الأجل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لإدارة الأصول، التابعة لـ«دبي القابضة» والمالكة لأكبر محفظة من الأصول العقارية في المجمعات السكنية المخصصة للإيجار في مدينة دبي، أمس، عن دخولها إلى سوق الإيجارات العقارية قصيرة الأجل بالشراكة مع شركة «هاي جيستس» الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها، والمتخصصة في تأجير العقارات لفترات قصيرة، بهدف إتاحة المجال أمام توفير المزيد من الراحة والسهولة للضيوف.

وكانت دبي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في إيجارات مساكن العطلات، نتيجة للبيئة التنظيمية الملائمة، ونمو الحاجة إلى المزيد من المرونة والخيارات السكنية في وقت تواصل فيه الإمارة استقطابها للمواهب العالمية، مع حرصها على تعزيز مكانتها وجهة سياحية رائدة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لإدارة الأصول»، عارف مبارك، إن «الشركة رسخت مكانتها الرائدة بتلبية احتياجات عملائها من المستأجرين في دبي، ومن خلال شراكتنا الجديدة مع (هاي جيستس)، ستتاح لنا الفرصة لتعزيز عروضنا المقدمة لتلبية الاحتياجات الحالية لعملائنا المستأجرين لفترات قصيرة الأجل، وضمان إقامة مريحة لهم في مساكن عصرية عالية الجودة».

من جهته قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للسعادة في «هاي جيستس»، أوريول بلانا مازيكس: «مع استمرار نمو السياحة في دولة الإمارات، نحن واثقون بأن هذا التعاون سيدعم جهودنا الرامية لتزويد الضيوف والزائرين بإقامة مريحة خلال العطلات».

• دبي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً في إيجارات مساكن العطلات.