«فيرجن موبايل»: عروض سعرية جديدة وشراكات لزيادة الخدمات في 2019

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد المدير الإداري لعلامة «فيرجن موبايل الإمارات»، العلامة التجارية الثانية لخدمات الاتصال المتحرك ووحدة الأعمال التابعة لـ«شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة»، كريم بنكيران، بأنها تعتزم إطلاق عروض سعرية مبتكرة وجديدة خلال العام الجاري، إضافة إلى عقد شراكات مع مؤسسات في قطاعات مختلفة لزيادة خدماتها المقدمة عبر منصة التطبيق للمتعاملين.

وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنها طرحت أخيراً مبادرة تتيح للمتعاملين إدارة شرائح متعددة للأسرة أو للأصدقاء، عبر حساب موحد بالتطبيق، لافتاً إلى أن عدد مرات تحميل تطبيقها على الهواتف الذكية تجاوز حالياً مليون مرة، منذ إطلاقه رسميا خلال سبتمبر من عام 2017.

عروض سعرية

وتفصيلاً، قال كريم بنكيران، إن «(فيرجن موبايل) تعتزم إطلاق عروض سعرية جديدة ومبتكرة، خلال العام الجاري، عبر أنظمة الباقات»، لافتاً إلى أن «عدد مرات تحميل تطبيقها على الهواتف الذكية بلغ، أخيراً، أكثر من مليون مرة، منذ إطلاق خدماتها بشكل رسمي خلال سبتمبر من عام 2017».

وأضاف أن «(العلامة) تُعد حالياً لعقد شراكات جديدة مع مؤسسات في قطاعات مختلفة، تتيح لها زيادة خدماتها المقدمة عبر منصة التطبيق للمتعاملين، في إطار رؤية تركز على تطبيقها لتقديم خدمات رقمية أكثر توسعاً عبر التطبيق، خصوصاً عبر إتاحة خدمات المحتوى، مثل الموسيقى والرياضة للمتعاملين».

وأفاد بنكيران بأن «(العلامة) طرحت حديثاً للمتعاملين مبادرة مبتكرة تتيح لصاحب الحساب بالتطبيق، طلب أكثر من شريحة لمتعاملين آخرين، سواء من الأسرة أو الأصدقاء أو الزملاء، وإدارة تلك الشرائح عبر حساب موحد على منصة التطبيق، سواء بتعديل الباقات أو إيقافها».

الشريحة المدمجة

وأوضح أن «(العلامة) طرحت أخيراً أيضاً خاصية التحويل إلى الشريحة المدمجة، أو ما يطلق عليها (أي سيم)، عند الطلب عبر التطبيق الذكي، من دون الحاجة إلى زيارة مركز خدمة العملاء، وإمكانية التحويل للعمل بذلك النظام والاستغناء عن الشريحة التقليدية العادية»، لافتاً إلى أن «(العلامة) أتاحت للمتعاملين طلب أرقام جديدة وفق نظام (أي سيم)، وتفعيل اشتراكهم في غضون ساعة واحدة، وهو ما يسهل على المتعاملين استخدام شرائح متعددة من بلدان مختلفة».

التحول الرقمي

وأضاف أن «(فيرجن موبايل) تعمل وفق سياسات تدعم عمليات التحول الرقمي منذ بدايتها، عبر الاعتماد بالكامل على منصة التطبيق الذكي لإدارة كل ما يتعلق بحساب المتعامل، سواء بشحن الرصيد أو تعديل الباقات بشكل شهري، أو إيقاف حسابه بشكل مؤقت أو دائم، من دون الحاجة إلى التعامل بشكل مباشر مع مراكز المتعاملين، بالإضافة إلى حرية استخدام خدمات الاتصالات المقدمة عبر التطبيق من دون التقيد باشتراطات العقود التقليدية، بما يمكن المتعاملين من تجربة الخدمة وحرية الاختيار بين الاستمرار فيها أو إلغائها»، لافتاً إلى أنه «من خلال استخدام المتعاملين لتطبيق (فيرجن موبايل)، يمكن نقل أرقام هواتفهم المتحركة من دون الحاجة إلى زيارة نقاط البيع، وتتبع بياناتهم والاحتفاظ بسجل استخدامهم للهواتف المتحركة في الوقت الحقيقي، فضلاً عن اختيار أرقام هواتفهم المفضلة، وتعيين حدود الإنفاق الشهرية الخاصة بهم».

وقال إنه «خلال الفترة المقبلة، ومع إتاحة تقنيات شبكات الجيل الخامس، ستكون هناك إتاحة لمزيد من الفرص لإطلاق العديد من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تتوافق مع تلك الشبكات، خصوصاً مع بدء توافر الهواتف المتحركة التي تدعم استخدام تلك الشبكات بشكل فعلي في أسواق الدولة خلال الفترة المقبلة».

وبيّن أن «العلامة تعتمد حالياً في شرائحها على أرقام الرمز (0585)، ولا توجد أي خطط لطلب أرقام رموز جديدة للاتصالات من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مع استمرار وجود مجال للاعتماد على رموز الأرقام المتاحة».

شراكات وخدمات

قال المدير الإداري لعلامة «فيرجن موبايل الإمارات»، كريم بنكيران، إنه «خلال شهر أكتوبر 2018، أعلنت (فيرجن موبايل) عن شراكتها مع (نتفليكس) لخدمات المشاهدة حسب الطلب، لإطلاق عرض (نتفليكس علينا)، الذي يمنح المشتركين في الباقات الشهرية أو السنوية، التي تزيد قيمتها على 150 درهماً، ثلاثة أشهر مجانية من (نتفليكس)».