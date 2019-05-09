"طيران الإمارات": 30.8 مليار درهم قيمة فاتورة الوقود خلال السنة المالية

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أظهر التقرير المالي السنوي 2018/ 2019، الذي أطلقته "مجموعة الإمارات" إن التكاليف التشغيلية لـ"طيران الإمارات" ارتفعت بنسبة 8% مقارنة مع السنة المالية 2017/ 2018. فقد شهد متوسط أسعار وقود الطائرات ارتفاعاً آخر بنسبة 22% خلال السنة المالية بعد ارتفاعه بنسبة 15% في السنة السابقة. ومع ارتفاع مشتريات الوقود بنسبة 3% تماشياً مع زيادة السعة، فقد سجلت قيمة فاتورة الوقود ارتفاعاً كبيراً بنسبة 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة لتبلغ 30.8 مليار درهم (8.4 مليارات دولار). وهذه أكبر فاتورة وقود سنوية لطيران الإمارات على الإطلاق، حيث أصبح الوقود يشكل الآن 32% من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة بنسبة 28% في السنة السابقة، وبقي محتفظاً بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية.

ووفقاً للتقرير وعلى خلفية أسعار الوقود العالية وضغوط المنافسة المتصاعدة، والتأثيرات غير المواتية لأسعار صرف العملات، حققت "طيران الإمارات" أرباحاً صافية قدرها 871 مليون درهم (237 مليون دولار) في السنة المالية 2018/ 2019.

وساهمت الزيادة في أسعار السوق ونظام الفئات السعرية المتباينة في دعم معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر RPKM عن مستواه في السنة السابقة بنسبة 3% إلى 26.2 فلساً (7.1 سنتات أميركية)، وذلك على الرغم من التأثير المعاكس جزئياً لقوة العملة الأميركية مقابل معظم العملات الأخرى.

وخلال السنة المالية، تمكنت طيران الإمارات من ترتيب تمويلات قدرها 14.2 مليار درهم (3.9 مليارات دولار) لتمويل توسعات أسطولها، وذلك باستخدام مختلف الهيكليات التمويلية المتاحة، مثل القروض لأجل والتمويل والتأجير التشغيلي.