"طيران الإمارات" تنقل 58.6 مليون مسافر

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أظهر التقرير المالي السنوي 2018/ 2019، لـ"مجموعة الإمارات"، إن السعة الإجمالية لـ"طيران الإمارات" من الركاب والشحن تجاوزت حاجز 63 ملياراً لتصل إلى 63.3 مليار طن كيلومتري متاح ATKM في نهاية السنة المالية 2018/ 2019، ما عزز مكانتها كأكبر ناقلة جوية دولية في العالم. مشيراً إلى أنها الشركة نقلت 58.6 مليون راكب.

وأظهر التقرير أن الناقلة تسلمت طيران الإمارات 13 طائرة جديدة، منها 7 إيرباص A380 و6 طائرات بوينج 777-300ER، بما في ذلك آخر طائرة من طلبية البوينغ 777-300ER. ومن المقرر أن تتسلم الناقلة طائرة الـ777 التالية في عام 2020، عندما تستقبل الطائرة الأولى من طلبية البوينغ 777X.

وخلال السنة المالية أيضاً، خرجت 11 طائرة من الخدمة، ما وصل بعدد الأسطول في نهاية مارس 2019 إلى 270 طائرة. وللمرة الثانية، فإن دخول وخروج 24 طائرة يعد من أكبر عمليات الإحلال التي تتم خلال سنة مالية واحدة، ما حافظ على معدل عمر الأسطول عند 6.1 سنوات.

وأطلقت طيران الإمارات خلال السنة المالية خدمات ركاب إلى ثلاث وجهات جديدة، وزادت السعة المتاحة إلى 14 مدينة عبر شبكة محطاتها القائمة ما وفر للعملاء مزيداً من الخدمات وخيارات السفر.

وعلى الرغم من المنافسة الحادة في أسواقها الرئيسة، فقد نجحت طيران الإمارات في زيادة عائداتها بنسبة 6% إلى 97.9 مليار درهم (26.7 مليار دولار). وانعكست قوة العملة الأميركية مقابل عملات معظم الدول التي تعمل فيها طيران الإمارات سلباً على الأرباح بقيمة 572 مليون درهم (156 مليون دولار)، وذلك على النقيض تماماً من التأثير الإيجابي للعملة على أرباح العام السابق بقيمة 661 مليون درهم (180 مليون دولار).

ونقلت طيران الإمارات 58.6 مليون راكب، بنمو 0.2%. ومع نمو السعة المقعدية بنسبة 4%، فقد سجل إشغال المقاعد نسبة 76.8%. وجاء الانخفاض البسيط في نسبة إشغال المقاعد مقارنة بمستوى السنة السابقة البالغ 77.5% نتيجة لتأثير تباطؤ اقتصادات المنطقة على الطلب على السفر، والمنافسة القوية في العديد من الأسواق.