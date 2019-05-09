إيرادات "طاقة" تصل إلى 4.3 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2019

المصدر: ابوظبي ـ الامارات اليوم

أعلنت اليوم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة عن نتائجها المالية وأبرز إنجازاتها التشغيلية عن فترة الأشهر الثلاث المنتهية في 31 مارس 2019.

وحققت "طاقة" عائداتٍ بلغت 4.3 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2019، وقالت الشركة إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغت 2.4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعزو الشركة هذه الزيادة إلى الأداء القويّ لقسم النفط والغاز بزيادة قدرها 162 مليون درهم.

ورغم حفاظ الشركة على استقرار نتائج عملياتها التشغيلية، إلا أن النتائج النهائية تأثرت بعوامل خارجة عن السيطرة تتمثل بخسائر صرف العملات الأجنبية والحركات السلبية الناجمة عن إعادة التقييم السوقي ضمن سوق أصول الطاقة القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد نتج عن ذلك أرباحاً صافية بلغت حصة "طاقة" منها 6 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2019.

وعلى مستوى العمليات التشغيلية، أظهرَ قسم الطاقة والمياه في شركة طاقة أداءً قوياً حيث بلغ إجمالي الطاقة الموّلدة 17.597 جيجاوات، كما بلغ الإجمالي في مجال تحلية المياه 54.408 ميغاواط. وارتفع التوافر التقني لمحطات الطاقة إلى 88.9% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 مقارنة بـ 87.4% في الربع الأول من عام 2018 نتيجة للأداء القوي لمحطات الشركة في دولة الإمارات.

أما إنتاج قسم النفط والغاز في شركة طاقة خلال الربع الأوّل من عام 2019 فقد بلغ 126.7 مليون برميل في اليوم، وهو ما يمثل زيادة طفيفة على الإنتاج في الربع الأول من عام 2018 والتي بلغت آنذاك 123.8 مليون برميل في اليوم.

وحافظ إجمالي السيولة في نهاية الربع الأول من عام 2019 على قوته عند 13.0 مليار درهم إماراتي، شاملاً 3 مليار درهم في بند النقد وما في حكمه، و10 مليار درهم في بند التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة.

وانخفض إجمالي الدين بمبلغ 907 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول، حيث نُسب هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى السداد المُجدول لديون المشروع، رافقهً انخفاضٌ متزامن في معدل الفائدة المدفوعة بقيمة 123 مليون درهم إماراتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.