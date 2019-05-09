شركة عقارية تروّج عرضاً ليوم واحد لشراء شقة بنصف الثمن

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفادت شركة «داماك» العقارية بأن العرض المقدم منها، بمناسبة حلول شهر رمضان، والخاص، يتضمن خصماً 50% على الشقق السكنية.

وأشارت الشركة، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن العرض العقاري مدته الزمنية محددة بيوم واحد، وعلى مشروع واحد فقط في منطقة «دبي الجنوب».

وأشارت الشركة إلى أن العرض يشمل وحدات في مشروع «سلستيا» في دبي، رافضة الإفصاح عن عدد الوحدات التي يشملها العرض الترويجي.

ولفتت إلى أن الإعلان حاصل على ترخيص من الدائرة.

وحول الأسعار الخاصة بالوحدات العقارية، قبل فترة العرض وبعدها، رفضت الشركة الإفصاح عن ذلك، مشيرة إلى أن السعر يحدده الكثير من العوامل، والعرض الأخير يستهدف الترويج العقاري وتنشيط المبيعات.

وبينت أنها تقوم بالتخفيض السعري من أجل الترويج، ولا تهدف من وراء هذه العروض إلى التأثير في التسعير بالسوق العقارية، كما أن أي شركة لابد أن تنظر إلى الربحية.

من جانبها، أفادت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، بأنها توفر النظم والتشريعات التي تحمي من خلالها حقوق المستثمرين في القطاع العقاري، والعمل على ترسيخ الشفافية في التعاملات، وهناك لوائح محددة البنود لتنظيم الإعلانات العقارية بجميع أنواعها، إذ تكون خاضعة لتصريح رسمي من «ريرا»، مع إلزام المعلن بكتابة رقم التصريح في الإعلان.

وأضافت أنه في حال عدم التزام أي شركة بالتعميم الصادر بهذا الخصوص، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات المعتمدة، من ضمنها فرض غرامات على المخالفين، إذ يتم توجيه إنذار قانوني أولاً، وإذا لم يتم تعديل الوضع، أو في حال تكرار المخالفة، يتم فرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم.