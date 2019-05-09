اتفاق للتعاون التقني بين «تنظيم الاتصالات» ومكتب «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اتفقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومكتب «إكسبو 2020 دبي» على التعاون في مجالات عدة، من بينها تنظيم استخدام أجهزة وأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع مساهمة الجهات الحكومية في البرامج التي يطلقها المركز لاستضافة «إكسبو 2020 دبي».

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برئاسة مدير عام الهيئة، حمد عبيد المنصوري، إلى مكتب «إكسبو 2020»، حيث اطلع الوفد على آخر المستجدات بخصوص سير العمل والمراحل التي وصلت إليها الأعمال الإنشائية والفنية الخاصة باستضافة هذا الحدث الدولي الذي يقام للمرة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وأشاد حمد عبيد المنصوري بمستوى التقدم المحرز في مسار «إكسبو 2020»، مؤكداً على أن الحدث سيكون نقطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، وعاملاً من عوامل الجذب الاقتصادي والاستثماري في دولة الإمارات التي أصبحت اليوم مركزاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً.

وقال: «كان فوز الدولة باستضافة معرض (إكسبو 2020) عام 2013 لحظة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، حيث وضعتها على خارطة الدول المنظمة والمستضيفة لأهم الفعاليات العالمية، ومنذ اللحظة الأولى لإعلان نجاح الملف الإماراتي في استضافة هذا الحدث العالمي الكبير، تحولت الدولة وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة إلى ورشة عمل كبيرة، شكلت فيها الجهات الحكومية والاتحادية فريق عمل واحداً لتنفيذ نسخة من المتوقع أن تكون الأنجح في تاريخ المعرض، ومن هنا يأتي العمل على تعزيز التعاون بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومكتب (إكسبو 2020)، بهدف تهيئة البنية التحتية القادرة على الإيفاء بمتطلبات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال هذا الحدث العالمي، والذي من المتوقع أن يقدم قيمة مضافة إلى اقتصاد الإمارات تبلغ قيمتها 122.6 مليار درهم، ويشارك فيه 190 دولة، ومن المستهدف أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة».

وأضاف المنصوري: «رهان دبي ودولة الإمارات عموماً على مثل هذه الفعاليات نابع من مبدأ الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الحصري على الموارد الطبيعية. ومن هنا فإن (إكسبو 2020) يأتي في سياق مجموعة من التوجهات العليا التي تحكم مسار التطور في الدولة ومنها على سبيل المثال تطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، بما تتضمنه من نقل ذاتي الحركة وطباعة ثلاثية الأبعاد ومدن ذكية وإنترنت الأشياء. كما يأتي المعرض تعزيزاً للتعاون العالمي الذي عُرفت به دولة الإمارات عبر تاريخها».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي: «نثمن هذا التعاون الذي يرمي إلى توفير أفضل الخدمات التقنية في العالم للمشاركين وملايين الزوار، بهدف تنظيم حدث استثنائي يرتقي بتنظيم إكسبو الدولي إلى مستويات غير مسبوقة».

وستشهد المرحلة المقبلة رفع مستوى التعاون بين الطرفين في ما يخص التنسيق مع الجهة الإعلامية المخولة في إكسبو لحصر متطلبات الطيف الترددي للجهات الإعلامية الدولية والمحلية المشاركة في المعرض، ووضع آلية لتقديم طلبات تصاريح الطيف الترددي، والسبل المثلى لتسيير آلية التخليص الجمركي بما يضمن دخول جميع الأجهزة الى الدولة بالطريقة المناسبة.

حصر المتطوّعين

اتفقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومكتب «إكسبو 2020 دبي» على أن يعمل الطرفان في الفترة المقبلة على حصر احتياجات الهيئة من المتطوعين، وتدريبهم للقيام بدعم عمليات الهيئة، كما سيتم العمل على وضع آلية لدخول الأجهزة المرخصة إلى داخل مباني المعرض، ومعالجة الطلبات الخاصة بالتخليص الجمركي وتخصيص الترددات اللاسلكية أثناء الحدث.

كما اتفق الطرفان على توفير الاستشارات والمعلومات وتقديم الدعم اللوجيستي للفرق التقنية والإدارية في مقر معرض «إكسبو 2020»، وتوفير تصاريح الدخول والتصاريح الأمنية للفرق والمعدات والآليات الخاصة بالهيئة، والتعاون والتنسيق في أمور تسجيل الأفراد والشركات وتبادل المعلومات الخاصة بذلك.