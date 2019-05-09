«طيران الإمارات»: تفاهمات مع فرق لـ«مسرعات دبي المستقبل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة «طيران الإمارات» مذكرات تفاهم مع ثلاثة فرق مشاركة في الدورة السادسة من برنامج مسرّعات دبي المستقبل، لتؤكد بذلك مجدداً التزامها تجاه تعزيز الابتكار في صناعة الطيران العالمية.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أنه تم اختيار الفرق، وهي من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والمملكة المتحدة، من بين سبعة فرق شاركت في البرنامج لمدة تسعة أسابيع بين مارس ومايو 2019.

ووقّع مذكرات التفاهم النائب التنفيذي لرئيس «طيران الإمارات» الرئيس التنفيذي للعمليات، عادل الرضا، وممثلون عن الشركات الثلاث: «أوبنستا» من المملكة المتحدة، و«بريداب» الألمانية، و«فيروسن» من الولايات المتحدة الأميركية.

ووفقاً للبيان، يرتكز برنامج مسرّعات دبي المستقبل على مكانة الإمارة مركزاً لتحفيز الابتكار والإبداع، من خلال ربط أفضل الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم للعمل مع شركات كبرى وجهات حكومية في دبي.

وقال الرضا إن «التعاون بين (طيران الإمارات) والفرق المشاركة في الدورة السادسة من برنامج مسرّعات دبي المستقبل على مدى تسعة أسابيع، أثمر نتائج مبهرة وحلولاً من شأنها أن تساعد في مواجهة التحديات التي حددناها»، مضيفاً: «أتحنا المجال أمام جميع الفرق لاكتساب فهم أعمق لدور أكبر ناقلة جوية دولية في العالم في هذه المجالات، ما أسهم في طرح مزيد من الابتكارات في صناعة الطيران والصناعات الأخرى». وأشار إلى أنه «على الرغم من أن جميع المقترحات كانت ملهمة، فإننا وقّعنا مذكرات تفاهم مع ثلاث شركات لاستكشاف حلولها بشكل أعمق وتقييم النتائج، سعياً منا إلى تزويد عملائنا بتجارب أفضل». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، خلفان بلهول: «نشهد اليوم مرحلة جديدة من الابتكارات في مجال الطيران تقودها حكومة دولة الإمارات، من خلال تبني واختبار تقنيات حديثة، وإعادة ترسيخ دور دبي في تطوير المستقبل».

وأضاف بلهول أن «توقيع مذكرات التفاهم جاء نتيجة للأسس المثالية التي وفرتها مؤسسة دبي للمستقبل لـ(طيران الإمارات)، بالتعاون مع أكثر العقول ذكاء وابتكاراً بهدف إيجاد الحلول المناسبة للتحديات في صناعة الطيران».