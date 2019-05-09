استدعاء 224 شاحنة «رام 1500» لدواعي السلامة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل 224 شاحنة «رام 1500» صنعت خلال أكتوبر 2017 وأكتوبر 2018، بالتعاون مع شركة المشروعات التجارية الموزع الرسمي لشاحنات «رام 1500» في الإمارات.

وأوضحت الوزارة، أن الاستدعاء يرجع إلى أنه قد تكون بطارية السيارة ذات قوة 12 فولت تم توصيلها باستخدام مشبك متراخ لتثبيت الكابل، ما قد يتسبب في حدوث توصيل كهربائي متقطع، وربما يؤدي ذلك الى انقطاع نظام مساعدة التوجيه الكهربي، وعدم تناسق الجهد اللازم من السائق لتوجيه السيارة، ما قد ينتج عنه حدوث حالات زيادة التوجيه والقصور.

وأضافت أن الموزع سيقوم بإصلاح سيارات المستهلكين عن طريق فحص مشبك تثبيت الكابل ومثبت عزم الدوران مجاناً.