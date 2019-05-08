«ماجد الفطيم» تُسوّق صكوكاً دولارية «خضراء»

المصدر: دبي - رويترز

بدأت «ماجد الفطيم» لتشييد مراكز التسوّق وإدارتها، بتسويق صكوك دولارية «خضراء» لأجل 10 سنوات مقومة بالدولار عند نحو 245 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وفقاً لما أظهرته وثيقة من أحد البنوك التي تقود العملية، أمس، مشيرة إلى أن الشركة تلقت طلبات اكتتاب بنحو ملياري دولار.

وبحسب الوثيقة، تدعم حصيلة السندات الإسلامية مشروعات صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه. وسيكون الطرح بالحجم القياسي، ما يعني أنه لن يقل غالباً عن 500 مليون دولار، وتم تسعيره في وقت لاحق أمس.

و«السندات الخضراء» هي فئة أصول دخل ثابت تشهد نمواً، وقد تزيد من جاذبية السندات الإسلامية خارج الأسواق التقليدية في آسيا والشرق الأوسط.