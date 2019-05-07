«اقتصادية دبي» تدعو المستهلكين إلى التأكد من الفواتير عند الشراء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، المستهلكين إلى التأكد من دقة الفواتير الشرائية، وتفاصيل المنتجات المبيعة، وذلك عند إجراء أي عملية شرائية في أي من منافذ البيع والمنشآت التجارية المنتشرة في إمارة دبي، مشيراً إلى أنه في حال عدم دقة فواتير المشتريات، ستقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنافذ المخالفة، وإرجاع القيمة الإضافية على الفواتير الشرائية للمستهلك.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تهدف اقتصادية دبي إلى تعزيز الوعي وحماية حقوق المستهلكين خلال القيام بشراء المنتجات وخصوصاً في شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الإقبال على السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، وكذلك العمل على ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلية، ما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في حيادية وشفافية عمليات البيع والشراء، وتعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن فريق العمل حريص على تكثيف الزيارات على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في دبي، خلال رمضان، واستمراراً حتى فترة عيد الفطر، وذلك مع زيادة الإقبال على الشراء.

وأضاف أن القطاع أطلق سلسلة من الحملات على الأسواق التقليدية وكبرى منافذ البيع، إلى جانب تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع تجار التجزئة، للتأكد من الالتزام باشتراطات اقتصادية دبي، وقوانين البيع والشراء، وعدم رفع الأسعار.

وأكد لوتاه أن اقتصادية دبي تسعى إلى حماية المستهلكين، والتأكد من عدم وجود ظواهر سلبية أو تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت التجارية، داعياً المستهلكين إلى اليقظة والاطلاع على تفاصيل الفواتير، لضمان عدم وجود اختلاف بين السعر المعلن في قوائم أسعار المنتجات مع السعر المسجل في الفاتورة، أو عدم احتساب نسبة التخفيضات في السعر النهائي، أو إضافة سلعة لم يقم المستهلك بشرائها، أو إضافة قيمة شرائية على منتج واحد أكثر من مرة في الفاتورة. وقال «ستتم مخالفة المنشآت التجارية إذا ثبت وجود زيادة غير مبررة في الأسعار، وعليه ندعو جميع المستهلكين إلى التحري من توافق ودقة معلومات البضائع المشتراة، إضافة إلى التحقق من عدم وجود تلاعب في الأسعار، وضرورة الإبلاغ عن أي رفع أو تجاوز في الأسعار المعلن عنها في الفواتير»، لافتاً إلى أنه يجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال قنوات التواصل المنتشرة، وهي مركز الاتصال 600545555، أو من خلال تطبيق مستهلك دبي، أو عبر الموقع الإلكتروني www.consumerrights.ae