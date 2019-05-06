«الاقتصاد» تكشف عن برنامج ذكي لمراقبة أسعار السلع

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد أنها بدأت تطوير برنامج لمراقبة السلع باستخدام الذكاء الاصطناعي، يتضمن مراقبة أسعار 11 مجموعة من السلع الرئيسة، والتعرف إلى كمية العرض والطلب في السوق، فضلاً عن معرفة المخزون السلعي في الأسواق، مشيرة إلى أن البرنامج المقرر تطبيقه قبل نهاية العام الجاري، يساعد في الاطلاع على مدى توافر أي سلعة أو ارتفاع أسعارها محلياً وعالمياً.

وأعلنت الوزارة في إحاطة إعلامية، أمس، أن 650 منفذ بيع وجمعية تعاونية في الدولة، قدمت دعماً بنحو 350 مليون درهم لتخفيض أسعار 40 ألف صنف من السلع خلال موسم رمضان، بنسب تراوح بين 50 و75%، مؤكداً أن الوزارة تحققت من أن التخفيضات تشمل مختلف مناطق الدولة.

برنامج جديد

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة بدأت تطوير برنامج مراقبة السلع الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتكون الدولة جاهزة لأي مخاطر خاصة بشح أي سلعة أو ارتفاع في أسعارها، محلياً وعالمياً، موضحاً أن البرنامج يتضمن مراقبة أسعار 11 مجموعة من السلع الرئيسة، فضلاً عن التعرف إلى كمية العرض والطلب في السوق والمخزون السلعي بالأسواق المحلية.

وأضاف النعيمي، خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الاقتصاد حول رمضان، في أبوظبي، أمس، أن تطبيق البرنامج الجديد سيبدأ قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا النظام يوفر آلية للربط مع منافذ البيع الكبرى في الدولة والجهات الحكومية المعنية، أبرزها الجمارك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، علاوة على جهات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة لجمع معلومات حول كميات العرض والطلب في السوق العالمية، والإنتاج والمخزون السلعي للسلع الأساسية، محلياً ودولياً، وتحويلها باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى نظام معلومات يعزز قدرة الوزارة على التنبؤ بمدى توافر السلع، واتجاهات الأسعار، واتخاذ الإجراءات الاستباقية في هذا الصدد.

وبيّن أن البرنامج يتضمن جميع المعلومات عن مجموعة سلعية رئيسة، تشمل الحبوب ومنتجاتها، واللحوم والدواجن والأسماك، والخضراوات، والسكر والمنتجات السكرية، والتوابل والملح، والشاي والبن والكاكاو، ومنتجات الألبان والبيض، والزيوت والدهون، والفواكه، والمياه المعدنية والمشروبات.

حملات التخفيض

إلى ذلك، أوضح النعيمي أن 650 منفذ بيع وجمعية تعاونية في الدولة قدمت دعماً يقدر بـ350 مليون درهم لحملات تخفيض أسعار 40 ألف صنف من السلع، يندرج تحت أكثر من 10 آلاف سلعة خلال موسم رمضان، بنسب تخفيض تراوح بين 50 و75%، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تحققت من أن التخفيضات تشمل مختلف مناطق الدولة.

وذكر النعيمي أن معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي، خلال موسم رمضان، بلغ نحو 25 ألف طن يومياً، بزيادة 2000 طن على الموسم الماضي، في حين يتجاوز استيراد تجار أبوظبي 4500 طن يومياً، لافتاً إلى أن المخزون المتوافر حالياً من الخضراوات والفواكه زاد إلى نحو 130 ألف طن خلال العام الجاري، مقابل 125 ألف طن العام الماضي، وذلك في إطار التطوير الكبير الذي شهدته برادات الحفظ بسوقَي الميناء في أبوظبي والعوير في دبي.

وأفاد بأن موردي السلع الغذائية الأساسية أكدوا للوزارة التزامهم بتغطية احتياجات السوق المحلية من كل السلع، وتفادي أي نقص في السلع الأساسية، خصوصاً خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت 50 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية منذ بداية العام الجاري، مثل موردي الأرز والسكر والدقيق واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان، حيث تم خلالها الاطلاع على خطط الموردين لضمان توفير احتياجات الأسواق، وضمان الحفاظ على معدلات الأسعار، وتجنب أي زيادات سعرية غير مبررة.

جولات ميدانية

ولفت النعيمي إلى أن الوزارة وضعت خطة للجولات الميدانية قبل شهر رمضان وخلاله وبعده، وتشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها، والتزام المنافذ والأسواق بتطبيق المبادرات التي تم إعلانها، والاتفاق عليها مع الوزارة، مبيناً أن الخطة المستهدفة من الجولات الميدانية خلال رمضان هذا العام تشمل 450 جولة معلنة وسرية، مقابل 400 جولة خلال رمضان الماضي.

2511 شكوى في 5 أشهر

أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأن إجمالي شكاوى المستهلكين التي تلقتها إدارة حماية المستهلك في الوزارة، بلغ 2511 شكوى، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مشيراً إلى أنه تمت معالجة 2077 شكوى منها.

وقال النعيمي إن إدارة حماية المستهلك عملت على حل الشكاوى بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

7347 استدعاء

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن مجموع الاستدعاءات لسلع مختلفة، بلغ 7347 استدعاء، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ المجموع الكلي للاستدعاءات، خلال العام الماضي، 287 ألفاً و501 استدعاء، وذلك من خلال آلية وضعتها الوزارة لتفعيل استدعاء السلع عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح كل السلع المستدعاة.

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ألف طن مخزون الخضراوات والفواكه في الدولة حالياً.