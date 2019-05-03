«الأوراق المالية» تشكّل فريق تقصٍّ للتدقيق على أعمال «دريك أند سكل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تشكيل فريق تدقيق وتقصٍّ مالي، يضم بيت خبرة عالمياً متخصصاً في مجال التدقيق المالي والفني والاستقصائي، للقيام بمهمة التدقيق على أعمال شركة «دريك أند سكل» وفحص ملفاتها، للوقوف على المشروعات الخاسرة التي قامت بها الشركة، والأسباب التي أدت إلى تعثر وضعها المالي وتراكم الخسائر، ورفع تقرير عن نتائج الفحص إلى مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لإحالة المتسببين في أي مخالفات يتم اكتشافها إلى الجهات القضائية.

وأفادت الهيئة في بيان، أمس، بأنها تتابع حالياً تنفيذ الشركة للقرارات التي اتخذها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، الشهر الماضي، بالموافقة على استمرارية الشركة، وعلى خطة إعادة الهيكلة التي اعتمدها مجلس إدارتها والمحاور التي تضمنتها.

وأكدت الهيئة أنها تضطلع بالمهام المنوطة بها، وفقاً لقانون الشركات وقانونها والأنظمة الصادرة عنها وفق أفضل الممارسات العالمية، علماً بأن الهيئة لديها فرق مؤهلة وأقسام متخصصة لتنفيذ آليات وأساليب الرقابة على المؤسسات المرخصة، ومتابعة الإفصاح وتطبيق متطلبات وضوابط الحوكمة، ورصد المخالفات والتحقق من وقوعها، والتدقيق على الشكاوى المستلمة من خلال قسم التقصي المالي.

وأشارت إلى أنها أسّست قسماً للتفتيش على الشركات المساهمة العامة، ينفذ خططاً سنوية وعمليات تفتيش مفاجئة، فضلاً عن استحداث نظام تم اعتماده للتدقيق على جودة أعمال المدقق الخارجي، واستحداث فريق عمل ذي خبرات عالية، سيتم التعاون معه في التفيش والتدقيق على شركات التدقيق الخارجي المعتمدة من الهيئة.