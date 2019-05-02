7500 زائر لمعرض المطارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق معرض المطارات، الذي اختتم أعماله في دبي، أمس، زيادة بنسبة 25% في عدد الزوّار، مقارنة بدورة العام الماضي، حيث زار المعرض في دورته للعام الجاري 7500 شخص من مختلف الدول.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، شارك 375 عارضاً من 60 دولة، في الدورة الـ19 للمعرض، فضلاً عن وصول عدد المشترين المستضافين إلى 211 مشترياً.

وعبّرت الشركات المشاركة في المعرض عن ثقتها بتنامي صناعة الطيران خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إس جي سي» المتخصصة في قطاع البناء والتشييد على مستوى الدولة، بيشوي عزمي، إن «قطاع الطيران وبنيته التحتية يُعدان من أعمدة الاقتصاد في الامارات، خصوصاً دبي التي تركز على هذا القطاع تركيزاً كبيراً»، مشيراً إلى أن المشروعات العملاقة مثل بناء المطارات تحتاج إلى خبرة ودراية كاملتين بتفاصيل المشروع، لاسيما في مشروعات المطارات التطويرية.

